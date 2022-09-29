Новости Одессы и Одесской области

Есть ли у оккупантов шанс захватить Одессу? (видео)

Есть ли у оккупантов шанс захватить Одессу? (видео)

У россии нет никаких шансов захватить Одессу, уверен спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

Об этом он заявил в эфире всеукраинского телемарафона, комментируя недавно распространенную информацию международного информагентства Bloomberg о том, что после мобилизации кремлевский диктатор путин хочет бросить свою армию на захват Одессы и Харькова.

Читайте также: Россия хочет с помощью мобилизованных захватить Одессу: насколько это реально?

Как отмечает Братчук, несмотря на то, что ничего нового с начала войны в Одессе из данного сообщения не узнали, этот наихудший сценарий все таки имеет место быть. В частности, об этом говорили наши генералы Залужный и Забродский.

Между тем, по словам представителя ОВА, буквально с первого дня полномасштабного вторжения оборона Одессы усовершенствуется. Подробности он раскрывать не стал, поскольку в случае необходимости «это должно стать сюрпризом для врага».

Но целом, отметил Братчук, мы не может говорить о том, что у противника есть возможность пытаться атаковать Одессу как со стороны суходола, так и с акватории Черного моря.

Да, определенный риск высадки вражеского десанта есть: в акватории Черного моря присутствует вражеская корабельная группировка. При этом количество десантных кораблей и катеров периодически меняется, равно как и число ракетоносителей (сейчас таковых три, возможный залп – 24 ракеты морского базирования типа «Калибр»). Однако в настоящее время у врага нет возможности осуществить морскую десантную операцию, так как нет поддержки с суходола.

Еще по теме: Когда закончится война?

Сейчас враг пытается атаковать Одессу с воздуха как при помощи дронов-камикадзе, так и ракетами советского образца. Но эффективность работы наших сил противовоздушной обороны довольно высока и, к тому же, специалисты изучают эту иранскую чудо-технику, чтобы иметь возможность сбивать как можно больше таких дронов.

«Поэтому говорить об очередном наступлении на Одессу – это, как у нас говорят, планы и их реализации – это две большие разницы. Вот на сегодня этот и есть тот факт, который надо признавать»,

– резюмирует Братчук.

Вас также может заинтересовать: «Могилизація» в россии: режим путина обречен? (видео)

Фото Reuters, видео Апостроф TV

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить