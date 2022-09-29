Есть ли у оккупантов шанс захватить Одессу? (видео)

У россии нет никаких шансов захватить Одессу, уверен спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.
Об этом он заявил в эфире всеукраинского телемарафона, комментируя недавно распространенную информацию международного информагентства Bloomberg о том, что после мобилизации кремлевский диктатор путин хочет бросить свою армию на захват Одессы и Харькова.
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Как отмечает Братчук, несмотря на то, что ничего нового с начала войны в Одессе из данного сообщения не узнали, этот наихудший сценарий все таки имеет место быть. В частности, об этом говорили наши генералы Залужный и Забродский.
Между тем, по словам представителя ОВА, буквально с первого дня полномасштабного вторжения оборона Одессы усовершенствуется. Подробности он раскрывать не стал, поскольку в случае необходимости «это должно стать сюрпризом для врага».
Но целом, отметил Братчук, мы не может говорить о том, что у противника есть возможность пытаться атаковать Одессу как со стороны суходола, так и с акватории Черного моря.
Да, определенный риск высадки вражеского десанта есть: в акватории Черного моря присутствует вражеская корабельная группировка. При этом количество десантных кораблей и катеров периодически меняется, равно как и число ракетоносителей (сейчас таковых три, возможный залп – 24 ракеты морского базирования типа «Калибр»). Однако в настоящее время у врага нет возможности осуществить морскую десантную операцию, так как нет поддержки с суходола.
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Сейчас враг пытается атаковать Одессу с воздуха как при помощи дронов-камикадзе, так и ракетами советского образца. Но эффективность работы наших сил противовоздушной обороны довольно высока и, к тому же, специалисты изучают эту иранскую чудо-технику, чтобы иметь возможность сбивать как можно больше таких дронов.
«Поэтому говорить об очередном наступлении на Одессу – это, как у нас говорят, планы и их реализации – это две большие разницы. Вот на сегодня этот и есть тот факт, который надо признавать»,
– резюмирует Братчук.
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Фото Reuters, видео Апостроф TV