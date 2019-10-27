О буржуйках, грелках и трубочистах: как в Одессе отапливали дома в XIX веке

Из-за близости к морю, сильных ветров и непредсказуемой погоды одесские зимы вполне могли соперничать с северными. И чтобы согреться, жителям Южной Пальмиры приходилось пускаться во все тяжкие.

Согревали уголь и дрова

Главным героем отопительного сезона в нашем городе была дровяная печь. Однако расположенная в степи Одесса не могла похвастать буйными лесами или рощами, поэтому дрова приходилось доставлять в город из других районов. По железной дороге привозили бревна, которые затем распиливали на дрова и отправляли на специальные склады. Вместе с дровами в Одессу везли и уголь. Его выгружали в Военной гавани, которую из-за этого называли еще и Угольной.

На зиму жители закупали большое количество дров, которые хранили в специальных дровяных сараях. Согласно царскому указу, в больших городах использовали застройку улиц сплошным фасадом. Поэтому сараи строили только по периметру двора, так как ставить их рядом с домом было запрещено.

Буржуйки были под запретом

Печи в одесских домах устанавливали самые разные — русские кирпичные печи, буржуйки из чугуна, голландки, украшенные изразцами. А вот камины любовью у одесситов не пользовались, так как дров «съедали» много, а «отапливали» в основном улицу.

Из-за повышенной пожароопасности в городе было запрещено пользоваться буржуйками, разве что только для просушки помещений. Однако одесситы все равно устанавливали их, потому что они были не только экономными, но и быстро нагревали квартиру. Для многих согреться в мороз было гораздо важнее всяких штрафов.

В больших одесских квартирах часто можно было увидеть голландки — высокие вертикальные печи, облицованные изразцами. Они были не менее «прожорливыми», чем буржуйки, но зато топить их можно было через день. Ощутимым неудобством было то, что голландки занимали очень много места — больше двух квадратных метров.

Одесситам, имеющим печи, часто приходилось обращаться к трубочистам, так как сажа, которая скапливалась в дымоходе, могла привести к пожару и ухудшала вентиляцию. В течение года и особенно зимой, по распоряжению городской думы, они регулярно ходили по домам и чистили дымоходы.

Раз в неделю в трактирах и гостиницах появлялся трубочист со стремянкой на плече, с веревкой и чугунными шарами в руках. В частных домах чистку дымохода проводили дважды в месяц.

Первое «центральное отопление»

В богатые квартиры и особняки проводили так называемое «центральное отопление», которое работало исключительно в пределах одного здания. При этом в хозяйственных помещениях топили по старинке — печами. Таких домов в Одессе было сравнительно немного.

«Центральным отоплением» в то время называли систему, которая использовалась для обогрева дома и была похожа на современную. Работала она следующим образом. В подвале устанавливали котел, из которого насос качал горячую воду или пар, которые по трубам поступали в квартиры. В зависимости от того, что именно согревало воздух, «центральное отопление» называли водяным или паровым.

Для центрального отопления жестянщики изготавливали специальные радиаторы. Их делали в виде змеевика, похожего на современный полотенцесушитель. Правда, служили радиаторы недолго, из-за чего водяное отопление не пользовалось спросом. Одесситы «признали» его только тогда, когда появились надежные радиаторы из чугуна.

Но даже при таких мерах в большинстве домов температура не поднималась выше 16 градусов тепла, так как обогреть огромный дом было делом очень затратным. Поэтому владельцам больших особняков зимой приходилось несладко — они спали одетыми или клали в постель грелки.

Перед самой революцией в городе появились электрические нагреватели, которые пользовались большим спросом. Но вскоре одесситы снова были вынуждены вернуться к буржуйкам. А в 1930-х годах в Одессе появилось центральное отопление, которым мы пользуемся и сегодня.

Оперный обогревали паром

После того, как был построен Одесский оперный театр, его оснастили по последнему слову техники. Впервые в Новороссийском крае здесь применили электрическое освещение и паровое отопление. Отопительная система находится в рабочем состоянии, и при желании ее можно использовать и сегодня.

Напомним, отопление в этом году в Одессе начнут подключать с 1 ноября.

Фото: archodessa.com