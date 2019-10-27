На Овидиопольской дороге сбили двух пешеходов

ДТП произошло в ночь с субботу на воскресенье в районе 6-го километра Овидиопольской дороги.

Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции Одесской области, на месте вызова патрульные обнаружили двух пострадавших и автомобиль Mitsubishi L400.

Водитель сообщил, что двигался со стороны 7-го километра, и возле магазина “Шестой элемент” двое неизвестных выбежали на проезжую часть. Автомобиль наехал на пешеходов.

На место прибыла скорая медицинская помощь, медики госпитализировали двух человек в ГКБ.

Фото: Патрульная полиция