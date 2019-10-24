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Новости Одессы и Одесской области

Отопление жителям Одессы начнут подключать через неделю

Отопление жителям Одессы начнут подключать через неделю

Отопительный сезон в городе начнется с 1 ноября, а тарифы на тепло пока повышать не будут.

Об этом на заседании бюджетной комиссии горсовета рассказал вице-мэр Одессы Анатолий Орловский.

Для включения централизованного отопления среднесуточная температура должна составлять 8 °С. По прогнозам синоптиков, к 1 ноября именно такой и будет температура в городе. Ожидается, что ночью будет +4-5°С,  днем +11°С.

Анатолий Орловский также подчеркнул, что необходимо усилить работу с должниками по погашению задолженности за отопление, сообщает пресс-служба горсовета.

В прошлом году отопительный сезон в Одессе начался 22 октября, а завершился 1 апреля.

Напомним, “Одесская жизнь” уже разбиралась, как могут повыситься тарифы на отопление в этом году.

Фото: shipovnik.ua

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