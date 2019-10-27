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Новости Одессы и Одесской области

Контрабанда брендов: в Одесской области изъяли одежду на сумму 15 млн грн

Контрабанда брендов: в Одесской области изъяли одежду на сумму 15 млн грн

В Одесской области изъяли 193 тысячи единиц “брендовой контрабанды” – одежды импортного производства, ввезенного в Украину с нарушением таможенных правил.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Правоохранители выявили факт ввоза и реализации оптом и в розницу, в том числе через интернет-магазин, одежды импортного производства известных торговых марок.

Продукцию ввозили с использованием предприятий-импортеров и вне таможенного контроля. Это привело к занижению налоговых обязательств по налогу на доход физических лиц на сумму более 5 млн. грн.

Кроме изъятой одежды, в магазинах одежды и на складах обнаружили деньги в эквиваленте 211 тыс. грн, документацию и черновые записи.

Фото: Государственная фискальная служба

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