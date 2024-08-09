Одесский августовский Привоз: жаркие цены на жаркие продукты

Одесский Привоз: жара, колорит, толпы людей. Только и слышишь: «Ну и цены!» и «На других рынках еще дороже!». Вот только мясомолочные корпуса сейчас не «в тренде». Впрочем, кому как…
«Не беспокойте!»
– Ты только присмотрись к этой рекламе ножей. Читай: «Не готовы покупать – не беспокойте!». Это же девиз всего Привоза.
– Это не девиз. Это реклама такая…
– Странная реклама… Написал бы как все: мол, мой товар сладкий, как мед.
– Да это же ножи!..
– Ну и что? Очередь, наверное, выстроилась бы за такими ножами…
– Боже, война, снова жара, а люди – за овощами-фруктами и всем остальным на тот Привоз спешат и спешат…
– Ну мы с тобой тоже не дома сидим… А жара таки достала уже!..
– Цены тоже достали!.. Вот только яйца дешевеют…
– А я на яйца смотреть вообще не могу… Кажется, переела…
– Какие-то сплошные жаркие цены на жаркие продукты!
Продавец:
– Еще один юморист… Я сегодня об этом уже в третий раз слышу… Кстати, мои персики прохладные.
– Поэтому и цена на них такая жаркая?
Ну а что там с ценами на все это «жаркое»?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 20-30 грн;
- лук – 20-30 грн;
- помидоры – 20-60 грн;
- свекла – 20-35 грн;
- кабачки – 25-40 грн;
- огурцы – 40-65 грн;
- сладкий перец – 40-60 грн;
- баклажаны – 20-45 грн;
- капуста — 25-35 грн;
- чеснок – 100-110 грн;
- морковь – 25-35 грн;
- кукуруза (за один початок) — 10-15 грн;
- зелень в пучках – от 10-15 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 25-40 грн;
- бананы – 50-70 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 70-100 грн;
- лимоны – 45-70 грн;
- малина – 90-120 грн;
- персики — 30-50 грн;
- сливы – 25-40 грн;
- абрикосы – 30-60 грн;
- арбузы – 15-20 грн;
- дыни – 25-40 грн;
- виноград — 50-90 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 25-70 грн;
- брынза – 150-220 грн;
- творог – 60-100 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 240-250 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 150-180 грн;
- шея – 170-220 грн;
- лопатка – 160-180 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 50-200 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-230 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 80-100 грн;
- караси – 70-90 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 80-110 грн;
- судак – 170-240 грн;
- карп – 50-120 грн.
Читайте также и сравнивайте: Цены на Привозе в начале августа: «Сначала попробуйте, потом поговорим».
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