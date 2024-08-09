Одесский августовский Привоз: жаркие цены на жаркие продукты

«Не беспокойте!»

– Ты только присмотрись к этой рекламе ножей. Читай: «Не готовы покупать – не беспокойте!». Это же девиз всего Привоза.

– Это не девиз. Это реклама такая…

– Странная реклама… Написал бы как все: мол, мой товар сладкий, как мед.

– Да это же ножи!..

– Ну и что? Очередь, наверное, выстроилась бы за такими ножами…

– Боже, война, снова жара, а люди – за овощами-фруктами и всем остальным на тот Привоз спешат и спешат…

– Ну мы с тобой тоже не дома сидим… А жара таки достала уже!..

– Цены тоже достали!.. Вот только яйца дешевеют…

– А я на яйца смотреть вообще не могу… Кажется, переела…

– Какие-то сплошные жаркие цены на жаркие продукты!

Продавец:

– Еще один юморист… Я сегодня об этом уже в третий раз слышу… Кстати, мои персики прохладные.

– Поэтому и цена на них такая жаркая?

Ну а что там с ценами на все это «жаркое»?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 20-30 грн;

лук – 20-30 грн;

помидоры – 20-60 грн;

свекла – 20-35 грн;

кабачки – 25-40 грн;

огурцы – 40-65 грн;

сладкий перец – 40-60 грн;

баклажаны – 20-45 грн;

капуста — 25-35 грн;

чеснок – 100-110 грн;

морковь – 25-35 грн;

кукуруза (за один початок) — 10-15 грн;

зелень в пучках – от 10-15 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 25-40 грн;

бананы – 50-70 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 70-100 грн;

лимоны – 45-70 грн;

малина – 90-120 грн;

персики — 30-50 грн;

сливы – 25-40 грн;

абрикосы – 30-60 грн;

арбузы – 15-20 грн;

дыни – 25-40 грн;

виноград — 50-90 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 25-70 грн;

брынза – 150-220 грн;

творог – 60-100 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 240-250 грн;

телячья шея – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задняя часть – 150-180 грн;

шея – 170-220 грн;

лопатка – 160-180 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 50-200 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-230 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 80-100 грн;

караси – 70-90 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 80-110 грн;

судак – 170-240 грн;

карп – 50-120 грн.

Читайте также и сравнивайте: Цены на Привозе в начале августа: «Сначала попробуйте, потом поговорим».

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