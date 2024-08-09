Новости Одессы и Одесской области

Одесский августовский Привоз: жаркие цены на жаркие продукты

Одесский августовский Привоз: жаркие цены на жаркие продукты

Одесский Привоз: жара, колорит, толпы людей. Только и слышишь: «Ну и цены!» и «На других рынках еще дороже!». Вот только мясомолочные корпуса сейчас не «в тренде». Впрочем, кому как…

«Не беспокойте!»

Одесский Привоз: реклама ножей

– Ты только присмотрись к этой рекламе ножей. Читай: «Не готовы покупать – не беспокойте!». Это же девиз всего Привоза.

– Это не девиз. Это реклама такая…

– Странная реклама… Написал бы как все: мол, мой товар сладкий, как мед.

– Да это же ножи!..

– Ну и что? Очередь, наверное, выстроилась бы за такими ножами…

Покупатели на Привозе

– Боже, война, снова жара, а люди – за овощами-фруктами и всем остальным на тот Привоз спешат и спешат…

– Ну мы с тобой тоже не дома сидим… А жара таки достала уже!..

– Цены тоже достали!.. Вот только яйца дешевеют…

– А я на яйца смотреть вообще не могу… Кажется, переела…

– Какие-то сплошные жаркие цены на жаркие продукты!

Продавец:

– Еще один юморист… Я сегодня об этом уже в третий раз слышу… Кстати, мои персики прохладные.

– Поэтому и цена на них такая жаркая?

Ну а что там с ценами на все это «жаркое»?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель – 20-30 грн;
  • лук – 20-30 грн;
  • помидоры – 20-60 грн;
  • свекла – 20-35 грн;
  • кабачки – 25-40 грн;
  • огурцы – 40-65 грн;
  • сладкий перец – 40-60 грн;
  • баклажаны – 20-45 грн;
  • капуста — 25-35 грн;
  • чеснок – 100-110 грн;
  • морковь – 25-35 грн;
  • кукуруза (за один початок) — 10-15 грн;
  • зелень в пучках – от 10-15 грн.
Помидоры на Привозе
Зелень на Привозе
Цены на одесском Привозе
Синенькие на Привозе

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 25-40 грн;
  • бананы – 50-70 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 70-100 грн;
  • лимоны – 45-70 грн;
  • малина – 90-120 грн;
  • персики — 30-50 грн;
  • сливы – 25-40 грн;
  • абрикосы – 30-60 грн;
  • арбузы – 15-20 грн;
  • дыни – 25-40 грн;
  • виноград — 50-90 грн.
Виноград на Привозе
Арбузы на Привозе
На одесском Привозе, август 2024 г.
На Привозе, крытый корпус

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 25-70 грн;
  • брынза – 150-220 грн;
  • творог – 60-100 грн.

Цены на яйца на Привозе в Одессе

Молочная продукция на Привозе

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-250 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Сало на Привозе в Одессе

Свинина

  • задняя часть – 150-180 грн;
  • шея – 170-220 грн;
  • лопатка – 160-180 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 50-200 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-230 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

  • толстолобик – 80-100 грн;
  • караси – 70-90 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 80-110 грн;
  • судак – 170-240 грн;
  • карп – 50-120 грн.

Читайте также и сравнивайте: Цены на Привозе в начале августа: «Сначала попробуйте, потом поговорим».

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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