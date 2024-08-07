Новости Одессы и Одесской области

Что случилось с «Одесским временем»?

Что случилось с «Одесским временем»?

Со скульптурой «Одесское время» время от времени (извините за тавтологию) что-нибудь случается. Вот и на этот раз известная скульптурная композиция Михаила Ревы в Горсаду привлекла к себе особое внимание. Что же произошло?

Одесский гид Виолетта Дидук на своей странице в Facebook разместила довольно необычное фото известной скульптуры «Одесское время».

Сообщение к фото было короткое: «Кто в курсе?».

Действительно, кто в курсе, что оно такое: герои скульптуры были «одеты» (или просто накрыты) в какие-то простыни или что-то подобное… Как это выглядит – смотрите на фото Виолетты.

Скульптура "Одесское время" немного видоизменилась

Многое мы видели, а вот такое… К сообщению с фото многие отозвались в комментариях, но догадаться, что это было, так никто и не смог. Кстати, я, например, даже не подозреваю, что это была за шутка (если шутка).

Так что – никто «не в курсе».

Конечно, побежала я в Горсад, чтобы собственными глазами увидеть очередную одесскую диковинку. Нет, уже не увидела. Все было на своем городе, а герои скульптуры выглядели привычно, без удивительных одежд.

Будем надеяться, что с «Одесским временем» кто-то действительно решил пошутить таким образом.

«Одесское время» в одесском Горсаду

Что касается самого «Одесского времени», то часы на них показывают половину второго.

И такое время вы на нем увидите… все время. Потому что часы давно уже себе стоят.

Фрагмент скульптуры "Одесское время" в Горсаду

Напомним, скульптурная композиция «Одесское время» Михаила Ревы появилась на этом месте спустя несколько лет после того, как в 2007 году было уничтожено ураганом популярное дерево влюбленных.

Скульптура символизирует дружбу, вечность и мир. По центру установлены большие часы, окруженные скульптурами талантливых городских персонажей, музыкантов и домашних животных. Фигуры олицетворяют одесситов всех возрастов, поколений и национальностей, представляющих все периоды жизни человека.

Скульптура «Одесское время»

Колесо (скульптура сначала крутилась) было давно сломано. Но это еще все: одна из скульптур в свое время «исчезла» и до сих пор не «возвратилась».

«Кто в курсе?»…

Напомним, ранее в Одессе был замечен люк «на сигнализации».

Фото автора, фото «одетых» или просто «накрытых» фигур Виолетты Дидук

Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua