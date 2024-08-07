Что случилось с «Одесским временем»?

Одесский гид Виолетта Дидук на своей странице в Facebook разместила довольно необычное фото известной скульптуры «Одесское время».

Сообщение к фото было короткое: «Кто в курсе?».

Действительно, кто в курсе, что оно такое: герои скульптуры были «одеты» (или просто накрыты) в какие-то простыни или что-то подобное… Как это выглядит – смотрите на фото Виолетты.

Многое мы видели, а вот такое… К сообщению с фото многие отозвались в комментариях, но догадаться, что это было, так никто и не смог. Кстати, я, например, даже не подозреваю, что это была за шутка (если шутка).

Так что – никто «не в курсе».

Конечно, побежала я в Горсад, чтобы собственными глазами увидеть очередную одесскую диковинку. Нет, уже не увидела. Все было на своем городе, а герои скульптуры выглядели привычно, без удивительных одежд.

Будем надеяться, что с «Одесским временем» кто-то действительно решил пошутить таким образом.

Что касается самого «Одесского времени», то часы на них показывают половину второго.

И такое время вы на нем увидите… все время. Потому что часы давно уже себе стоят.

Напомним, скульптурная композиция «Одесское время» Михаила Ревы появилась на этом месте спустя несколько лет после того, как в 2007 году было уничтожено ураганом популярное дерево влюбленных.

Скульптура символизирует дружбу, вечность и мир. По центру установлены большие часы, окруженные скульптурами талантливых городских персонажей, музыкантов и домашних животных. Фигуры олицетворяют одесситов всех возрастов, поколений и национальностей, представляющих все периоды жизни человека.

Колесо (скульптура сначала крутилась) было давно сломано. Но это еще все: одна из скульптур в свое время «исчезла» и до сих пор не «возвратилась».

«Кто в курсе?»…

Напомним, ранее в Одессе был замечен люк «на сигнализации».

Фото автора, фото «одетых» или просто «накрытых» фигур Виолетты Дидук