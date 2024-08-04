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Август по-одесски: что там в историческом парке? (фоторепортаж)

Август по-одесски: что там в историческом парке? (фоторепортаж)

Август рисует потихоньку свои картинки: даже первые признаки осени уже появились. И все же лето, можно сказать, еще в разгаре. Первое воскресенье августа… Выходной… Не пройтись ли нашим историческим Центральным парком имени Т.Г.Шевченко?

Да, пройтись, присмотреться, удивиться, как короткая почти ночная гроза не оставила здесь никаких следов…

И почему кажется, что здесь почти ничего не меняется?.. Это же не так. И признаки войны ощущаются. И все же главные черты парка – уют и тишина – словно вечные.

В одесском парке Шевченко
В одесском парке Шевченко, аллея
В одесском парке Шевченко, деревья
Дети в одесском парке Шевченко
Парк Шевченко летом
Отдых в одесском парке
В одесском парке Шевченко, фонари
В одесском парке Шевченко, отдыхающие
В одесском парке Шевченко, детская площадка
В одесском парке Шевченко, скамейки

Людей не очень много. И даже известная сцена-ракушка несмотря на воскресенье тоже решила сегодня отдохнуть.

А эти тихие аллеи, словно потерявшиеся в глубине парка!.. Здесь даже деревья смотрят на вас как-то по-другому, словно вы не в парке, а где-то в лесополосе. Вот где особо и ощущаются эти первые осенние признаки.

Одна аллея переходит в другую, кто-то любит тишину, держится как можно подальше от велосипедистов и кафе, находит лавку в тени.

– Такое счастье, что живу рядом, каждый день пытаюсь сюда прийти, посидеть, у меня даже скамейки любимые есть, – обращается ко мне пожилая женщина.

Обращается так, будто знает меня давно.

Добавляет привычное: здесь, мол, забываешь о войне…

Потом говорит:

– Да разве можно о ней забыть, когда она каждый день напоминает о себе?

Молодая пара спрашивает меня по дороге:

– Не подскажете, где здесь скамейка с фонарями?.. Такими… Кажется, влюбленными…

– Да вы же рядом. Вот они!

И добавляю (тоже привычное):

– Они еще до войны появились…

Одесский парк Шевченко в августе 2024
В одесском парке Шевченко, 2024
В одесском парке Шевченко, скамейка
В одесском парке Шевченко, ель
В одесском парке Шевченко, деревья
Лето в одесском парке Шевченко
В одесском парке Шевченко, вороны
В одесском парке Шевченко, скульптура
В одесском парке Шевченко, велосипедисты
Август в одесском парке

Фонтан не работает. Но рядом с ним собрались люди «с редкостью» – виниловыми пластинками. Ну еще и с дисками… Такое вот место, где собираются коллекционеры, которые о музыкальных «консервах» далекого (и не совсем) прошлого знают, кажется, все.

А аллеи сменяют друг друга. Здесь – совсем новые скамейки, здесь – старенькие. И там, где мы еще совсем недавно, кажется, любовались первыми подснежниками, уже все чаще встречаются пожелтевшие и опавшие листья.

И все же еще жарко, да и, кажется, снова будет гроза. Потому что еще совсем «лето-лето», и скамейки на солнце – не «в тренде».

Еще только начало августа. Третьего уже (!) августа на военном положении в историческом одесском парке. Каким мы его увидели – смотрите на наших фото:

В одесском парке Шевченко, памятник поэту
Велосипедисты в одесском парке
В одесском парке Шевченко, ребенок
В одесском парке Шевченко, пушка
Аллея парка Шевченко в Одессе
В одесском парке Шевченко, в тени
Фонтан в одесском парке Шевченко
В одесском парке Шевченко, продавцы пластинок
В одесском парке Шевченко, пластинки
Август 2024 в одесском парке Шевченко

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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