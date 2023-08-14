Нужно ли перевыпускать карты клиентам «ПриватБанка»: сделано важное заявление

«ПриватБанк» сообщил об изменениях касательно срока действия своих карт для выплат. Так, тем клиентам банка, срок действия карт которых подходит к концу, можно не беспокоиться и не перевыпускать карты: они будут действительны еще 24 месяца сверх указанного срока. Это нововведение начало действовать с 1 августа 2023 года.

Так, если ваша карта перестает быть действительной в сентябре 2023 года, то ее срок автоматически продолжается до сентября 2025 года.

По картам с продленным сроком клиентам банка доступны следующие операции:

оплата в магазинах по POS-терминалу;

снятие наличных денег в банкоматах;

операции в Приват24;

пополнение счета (любым удобным способом).

В то же время для оплат в интернете пользователю нужно создать Digital карту в Приват24 и перечислить на нее средства.

Как перевыпустить банковскую карту

В то же время если срок действия вашей карты истек уже давно, все же следует оформить новую. Сделать это можно таким образом:

через приложение «Приват24» заполните заявление на перевыпуск;

в течение часа сотрудник перезвонит и проинформирует о решении банка;

получите карту в любом удобном для вас отделении или филиале.

Обратите внимание, что опция «Перевыпустить карту» появится в вашем приложении только после того, как ее срок действия истечет.

Перевыпуск карты можно осуществить и без посещения банка. Для этого необходимо заказать доставку курьерской службой.

Услуга перевыпуска карты абсолютно бесплатная и доступна для всех клиентов.

Как заверяют в банке, замена карты занимает всего полчаса: 15 минут для подачи заявки и еще 15 минут для получения пластика в отделении.

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