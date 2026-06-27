Ключевые моменты:
- На Привозе уже продаются первые дыни и большой выбор летних ягод.
- Помидоры стоят от 50 до 150 грн/кг, клубника — от 80 грн, черешня — от 50 грн.
- Яйца продают по 30–90 грн за десяток, брынзу — по 200–270 грн за килограмм.
- Свежая рыба стоит от 50 грн за килограмм, свинина — от 200 грн, говядина — от 130 грн.
- Репортаж передаёт атмосферу летнего Привоза, где шутки продавцов давно стали частью местного колорита.
Одесский Привоз давно стал своеобразным барометром цен. Сюда многие горожане приходят не только за покупками, но и чтобы понять, насколько подорожали или подешевели сезонные овощи, фрукты, мясо и рыба. В конце июня на рынке уже чувствуется настоящее лето: прилавки наполняются новым урожаем, а вместе с ним меняются и цены.
На Привозе всё найдёте
— Смотрите, уже и дыни появились. А ведь только июнь. Если так пойдёт дальше, то в августе уже и мандарины продавать будут.
— А что, разве сейчас на Привозе нет мандаринов?
— Не видел.
— Так идите поищите.
— Думаете, найду?
— Найдёте. На Привозе всё найдёте.
Что с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель — 25–35 грн;
- лук — 25–40 грн;
- помидоры — 50–150 грн;
- свёкла — 25–50 грн;
- кабачки — 30–70 грн;
- огурцы — 30–70 грн;
- сладкий перец — 50–100 грн;
- баклажаны — 50–100 грн;
- капуста — 30–40 грн;
- чеснок — 100–140 грн;
- морковь — 25–40 грн;
- редис — 25–30 грн;
- зелёный горошек — 50–70 грн;
- зелень в пучках — от 10 грн.
Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки — 30–60 грн;
- груши — 35–70 грн;
- бананы — 60–70 грн;
- грейпфруты — 60–100 грн;
- гранаты — 180–230 грн;
- лимоны — 80–130 грн;
- виноград — 50–100 грн;
- хурма — 90–180 грн;
- апельсины — 50–110 грн;
- клубника — 80–130 грн;
- черешня — 50–120 грн;
- вишня — 50–120 грн;
- абрикосы — 60–120 грн;
- персики — 60–150 грн;
- сливы — 50–80 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр и брынза
- яйца (десяток) — 30–90 грн;
- брынза — 200–270 грн;
- сыр — 100–200 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина и телятина:
- задняя часть — 250–270 грн;
- телячья шея — 200–250 грн;
- рёбра — 130–180 грн;
- антрекот — 180–250 грн.
Свинина:
- задняя часть — 200–260 грн;
- шея — 280–300 грн;
- лопатка — 220–280 грн;
- рёбра — 210–260 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70–280 грн;
- сало солёное (от «тонкого» до «толстого») — 120–350 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик — 50–100 грн;
- караси — 70–100 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) — 90–150 грн;
- судак — 150–250 грн;
- карп — 90–160 грн.
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