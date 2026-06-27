Ключевые моменты:

  • На Привозе уже продаются первые дыни и большой выбор летних ягод.
  • Помидоры стоят от 50 до 150 грн/кг, клубника — от 80 грн, черешня — от 50 грн.
  • Яйца продают по 30–90 грн за десяток, брынзу — по 200–270 грн за килограмм.
  • Свежая рыба стоит от 50 грн за килограмм, свинина — от 200 грн, говядина — от 130 грн.
  • Репортаж передаёт атмосферу летнего Привоза, где шутки продавцов давно стали частью местного колорита.

Одесский Привоз давно стал своеобразным барометром цен. Сюда многие горожане приходят не только за покупками, но и чтобы понять, насколько подорожали или подешевели сезонные овощи, фрукты, мясо и рыба. В конце июня на рынке уже чувствуется настоящее лето: прилавки наполняются новым урожаем, а вместе с ним меняются и цены.

На Привозе всё найдёте

— Смотрите, уже и дыни появились. А ведь только июнь. Если так пойдёт дальше, то в августе уже и мандарины продавать будут.

— А что, разве сейчас на Привозе нет мандаринов?

— Не видел.

— Так идите поищите.

— Думаете, найду?

— Найдёте. На Привозе всё найдёте.

Что с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

Овочі на Привозі
Овочі на Привозі
Овочі на Привозі
  • картофель — 25–35 грн;
  • лук — 25–40 грн;
  • помидоры — 50–150 грн;
  • свёкла — 25–50 грн;
  • кабачки — 30–70 грн;
  • огурцы — 30–70 грн;
  • сладкий перец — 50–100 грн;
  • баклажаны — 50–100 грн;
  • капуста — 30–40 грн;
  • чеснок — 100–140 грн;
  • морковь — 25–40 грн;
  • редис — 25–30 грн;
  • зелёный горошек — 50–70 грн;
  • зелень в пучках — от 10 грн.

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

Фрукти на Привозі
Фрукти на Привозі
Фрукти на Привозі
Фрукти на Привозі
Фрукти на Привозі
  • яблоки — 30–60 грн;
  • груши — 35–70 грн;
  • бананы — 60–70 грн;
  • грейпфруты — 60–100 грн;
  • гранаты — 180–230 грн;
  • лимоны — 80–130 грн;
  • виноград — 50–100 грн;
  • хурма — 90–180 грн;
  • апельсины — 50–110 грн;
  • клубника — 80–130 грн;
  • черешня — 50–120 грн;
  • вишня — 50–120 грн;
  • абрикосы — 60–120 грн;
  • персики — 60–150 грн;
  • сливы — 50–80 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр и брынза

Продажа яиц на Привозе

  • яйца (десяток) — 30–90 грн;
  • брынза — 200–270 грн;
  • сыр — 100–200 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

М'ясо на Привозі
М'ясо на Привозі
М'ясо на Привозі

Говядина и телятина:

  • задняя часть — 250–270 грн;
  • телячья шея — 200–250 грн;
  • рёбра — 130–180 грн;
  • антрекот — 180–250 грн.

Свинина:

  • задняя часть — 200–260 грн;
  • шея — 280–300 грн;
  • лопатка — 220–280 грн;
  • рёбра — 210–260 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70–280 грн;
  • сало солёное (от «тонкого» до «толстого») — 120–350 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

Рыба на Привозе
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  • толстолобик — 50–100 грн;
  • караси — 70–100 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) — 90–150 грн;
  • судак — 150–250 грн;
  • карп — 90–160 грн.

Читайте также и сравнивайте: Арбузы уже на Привозе: сколько стоят летние фрукты, овощи и мясо в Одессе

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