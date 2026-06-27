Ключевые моменты:

На Привозе уже продаются первые дыни и большой выбор летних ягод.

Помидоры стоят от 50 до 150 грн/кг, клубника — от 80 грн, черешня — от 50 грн.

Яйца продают по 30–90 грн за десяток, брынзу — по 200–270 грн за килограмм.

Свежая рыба стоит от 50 грн за килограмм, свинина — от 200 грн, говядина — от 130 грн.

Репортаж передаёт атмосферу летнего Привоза, где шутки продавцов давно стали частью местного колорита.

Одесский Привоз давно стал своеобразным барометром цен. Сюда многие горожане приходят не только за покупками, но и чтобы понять, насколько подорожали или подешевели сезонные овощи, фрукты, мясо и рыба. В конце июня на рынке уже чувствуется настоящее лето: прилавки наполняются новым урожаем, а вместе с ним меняются и цены.

На Привозе всё найдёте

— Смотрите, уже и дыни появились. А ведь только июнь. Если так пойдёт дальше, то в августе уже и мандарины продавать будут.

— А что, разве сейчас на Привозе нет мандаринов?

— Не видел.

— Так идите поищите.

— Думаете, найду?

— Найдёте. На Привозе всё найдёте.

Что с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель — 25–35 грн;

лук — 25–40 грн;

помидоры — 50–150 грн;

свёкла — 25–50 грн;

кабачки — 30–70 грн;

огурцы — 30–70 грн;

сладкий перец — 50–100 грн;

баклажаны — 50–100 грн;

капуста — 30–40 грн;

чеснок — 100–140 грн;

морковь — 25–40 грн;

редис — 25–30 грн;

зелёный горошек — 50–70 грн;

зелень в пучках — от 10 грн.

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки — 30–60 грн;

груши — 35–70 грн;

бананы — 60–70 грн;

грейпфруты — 60–100 грн;

гранаты — 180–230 грн;

лимоны — 80–130 грн;

виноград — 50–100 грн;

хурма — 90–180 грн;

апельсины — 50–110 грн;

клубника — 80–130 грн;

черешня — 50–120 грн;

вишня — 50–120 грн;

абрикосы — 60–120 грн;

персики — 60–150 грн;

сливы — 50–80 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр и брынза

яйца (десяток) — 30–90 грн;

брынза — 200–270 грн;

сыр — 100–200 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина и телятина:

задняя часть — 250–270 грн;

телячья шея — 200–250 грн;

рёбра — 130–180 грн;

антрекот — 180–250 грн.

Свинина:

задняя часть — 200–260 грн;

шея — 280–300 грн;

лопатка — 220–280 грн;

рёбра — 210–260 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70–280 грн;

сало солёное (от «тонкого» до «толстого») — 120–350 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик — 50–100 грн;

караси — 70–100 грн;

лобань (он же морской пеленгас) — 90–150 грн;

судак — 150–250 грн;

карп — 90–160 грн.

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