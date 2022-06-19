Овации и радость сквозь слезы: одесская Музкомедия – любимому зрителю

Одесский академический театр музыкальной комедии им. В.Водяного – снова на родной сцене… Концертом «Наша сила – наша пісня» наша Музкомедия обновила исполненную творчества работу в уютных стенах театра.

Нет, не прекращал работу театр: с первых дней войны – концерты на разных площадках, плакаты, которые мы встречаем на улицах города и даже плетение маскировочных сеток; некоторые сотрудники театра – в Теробороне, а их театральный батальон – всегда в строю.

И вот в субботу, 18 июня, распахнулись двери театра, наполнился зрителями зал и на родную сцену после долгого перерыва вышли любимые артисты.

Ах, как по-особенному, кажется, звучит оркестр, как переливаются золотые голоса вокалистов, как зажигателен танец и как гимн Одессы из знаменитой оперетты несется прямо в душу!..

Отрывки из спектаклей, вокальные и танцевальные номера… Все это сегодня воспринимается как ценный подарок, как счастье, как самое необходимое – льющийся со сцены позитив и надежда, любовь и вера в Победу.

Овации, выражение благодарность и слезы на глазах – так встретил зритель своих любимых артистов после долгого перерыва.

«Щойно завершився концерт «Наша сила – наша пісня», яким відновив свою роботу наш театр! Вітаємо усіх артистів, працівників театру і глядачів з цією мирною та чудовою новиною! Все буде Україна! До нових зустрічей у театрі!», – так отзываются о прошедшем концерте в самом театре, даря нам надежду на очередную встречу с любимыми артистами.

Браво!

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Фото пресс-службы Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного