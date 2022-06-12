«Вы делаете нас сильнее»: концерт театрального батальона одесской Музкомедии

В знаменитой Ракушке парка Шевченко с большим успехом прошел концерт театрального батальона (с самого начала войны в театре появилось новое понятие — «Театроборона») Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного…

«С большим успехом» в наши времена, когда идет война, звучит в совершенно иной тональности. Оркестр и артисты театра преподнесли зрителю самый ценный, самый необходимый подарок: надежду и силу. «Вы делаете нас сильнее», — призналась одна из зрительниц. Лучший отзыв!..

Вот они, приметы культурной программы во время военного положения: обязательное предупреждение, что в случае воздушной тревоги концерт прекращается. Зрителям и артистам называют место ближайшего укрытия. К счастью, обошлось. Три воздушные тревоги прозвучали уже вечером…

Вокальные номера, зажигательный танец, песни-сценки… И все это — в прекрасном театральном обрамлении, когда сразу вспоминаешь, что «наша Музкомедия может все!». Насыщенная разнообразная программа концерта снова напомнила и об этом, и слезы у зрителей вызывала, и крики «Браво!» неслись над старым одесским парком.

А вот вам еще приметы работы театра в военное время: концерт был подготовлен в кратчайшие сроки, а дирижер театра Юрий Литовко и солист Сергей Федоренко впервые с начала войны окунулись в творчество. После концерта они сразу вернулись в расположение своих частей…

…В конце на сцену вышли все участники концерта, и солит театра Владимир Кондратьев исполнил свою новую песню «Наша сила та зброя — наша пісня».

В театре говорят:

Наша сила та зброя — наша пісня» — це не тільки назва нової пісні Володимира Кондратьєва, так вважають усі учасники концерту… А коли змовкли гарячі оплески глядачів, стало зрозуміло, як сумуємо ми усі за театром, музикою і позитивним настроєм! Все буде Україна! Дякуємо усім! До зустрічі у театрі!..

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Фото Марии Котовой; Видео — Одесский академический театр музыкальной комедии им. М.Водяного