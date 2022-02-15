«Смел и дерзок мой трюк»: премьера театра Музкомедии — на арене Одесского цирка

Такое, вероятно, может быть только в Одессе: заходишь в здание Одесского цирка, а тебя встречают чарующая мелодия Имре Кальмана. Такая знакомая вечная мелодия классической оперетты «Принцесса цирка»…

Одесская Музкомедия: классическая оперетта в «неклассической» подаче

Да, «снова туда, где море огней» — на премьеру Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного «Принцесса цирка», которая состоится 4 и 10 марта. Вот только спешить на премьеру и все последующие спектакли «Принцессы цирка» мы будем не в родное здание самой Музкомедии, а в старейшее здание нашего Одесского цирка на Коблевской.

Поистине смел и дерзок «трюк», а, скорее, творческий полет коллектива театра, решившегося поставить классическую оперетту Имре Кальмана «Принцесса цирка» на арене цирка!

Основные репетиции предстоящей премьеры пока идут в здании Музкомедии. Ну а мне посчастливилось увидеть и слышать, как оркестр театра под руководством главного дирижера ОАТМК, заслуженного деятеля искусств Украины Вадима Перевозникова провел первую репетицию в цирке. Честно говоря, не перестаю удивляться, видя и слыша все происходящее!..

— Наш театр привык расширять свои возможности. Мы, как известно, активно показываем наши спектакли на летних площадках города. Творческие идеи приходят как-то спонтанно и непредсказуемо: мы ищем другую атмосферу. Вот и решили попробовать показать зрителю «Принцессу цирка» в помещении старейшего Одесского цирка. И мне кажется, что все получится! А сама идея витала уже давно. Режиссер-постановщик спектакля — Георгий Ковтун — человек с поистине буйной фантазией, который, кстати, отлично знает атмосферу цирка, делал много программ в цирковых помещениях. Работать, конечно, сложно. Ну вот хотя бы уже потому, что нашим артистам придется работать спиной к дирижеру. Но думаю, что мы с достоинством справимся со всеми сложностями, и зритель примет наш спектакль, наш творческий эксперимент. Очень хочу поблагодарить руководство Одесского цирка за то, что оно легко согласилось на этот эксперимент и очень заинтересованно с нами работает. Так что ждем на премьеру и почитателей театра, и тех, кто искренне любит цирк, — делится с «Одесской жизнь» директор-художественный руководитель ОАТМК, залуженный работник культуры Украины Елена Редько.

И прекрасная акустика, и «море огней!»

Репетиция оркестра подходит к концу, маэстро Вадим Перевозников признается:

— Первый раз в жизни репетировал в Цирке! И вот ведь как оказалось: репетиция получилась не только насыщенной, но и поразительно интересной. И солисты, и оркестр, и хор будут звучать хорошо. Я остался доволен репетицией. В здании Цирка прекрасная акустика, и, уверен, зритель тоже останется доволен. А ведь это — главное!

Все секреты и изюминки предстоящей премьеры нам никто не откроет. Весенний сюрприз театра Музкомедии должен оставаться сюрпризом. Но могу приоткрыть маленькую тайну: вас ожидает не только по-новому прочитанный классический спектакль, но и цирковые трюки, часть которых будут исполнять и артисты нашей Музкомедии. Вот уж, поистине, Музкомедия — театр, который может все!

Ощущение настоящего праздника, калейдоскоп волшебства, самые светлые мечты и надежды, которые становятся реальностью, потому что неодолима Сила Любви — вот что ожидает вас в спектакле Музкомедии «Принцесса цирка»… на арене Цирка!

И, значит, самое время поспешить «туда, где море огней» — волшебных и живительных, наполняющих души искрометным лучами весеннего дня.

Мы ведь так остро в них нуждаемся …

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Фото предоставлены пресс-службой ОАТМК и автора

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