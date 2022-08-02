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Одесская Музкомедия попала под прицел российской армии

Одесская Музкомедия попала под прицел российской армии

В министерстве обороны (вернее, в министерстве смерти, убийств и лжи) рф придумали новый фейк: на крыше Одесского театра Музкомедии сидят зенитчики, а вокруг танки, грады, пушки.

В театре официально эту ложь опровергли. В заявлении пресс-службы Музкомедии сказано:

Администрация Одесского академического театра музыкальной комедии имени Михаила Водяного официально сообщает, что заявление, которое распространило министерство обороны рф о том, что якобы на крыше Театра Музкомедии размещены военные формирования ВСУ, не соответствует действительности! Это еще один наглый и циничный фейк кафиров!

Также в заявлении сказано, что никакие помещения театра не используются для нужд ВСУ. Здание театра используется исключительно для проведения культурных и творческих мероприятий: спектакли, концерты и т.д.

Российские агрессоры часто устраивают информационный террор одесситов, рассказывая басни о том, что опорные пункты ВСУ и военная техника размещены в школах, больницах, киностудии. Теперь очередь дошла и до театров.

Можно было бы просто посмеяться с нелепых и не имеющих ничего общего с реальностью, заявлений российских военных, но зачастую они не просто пугают своими откровениями. Есть случаи, когда в места, упомянутые в сводках рф как места размещения ЗСУ, прилетают реальные ракеты. Последний такой случай – массовое убийство украинских военнопленных в Еленовке. Оккупанты сначала заявили, что ВСУ хотят ударить по своим же пленным. А через два месяца, прикрываясь этой своей ложью, убили более полусотни украинцев.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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