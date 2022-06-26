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Сюрприз по-одесски: воздушная тревога, бомбоубежище и таинство любви

Сюрприз по-одесски: воздушная тревога, бомбоубежище и таинство любви

Как-то совершенно по-новому мы уже четыре месяца воспринимаем понятие «сюрприз»… Но сейчас тот редкий случай, когда сюрприз звучит в его классическо-позитивном понимании. Можно все происходящее в Одесском академическом театре музыкальной комедии им. М.Водяного назвать еще и подарком зрителю. Настоящим! Театральным!

Чудо – по полной

Еще недавно все происходило бы как ночная экскурсия по театру – форма, которая уже несколько лет вызывает у зрителей настоящий восторг. Еще бы: здесь вам и о театре при свете фонариков расскажут, и многие тайны раскроют, а еще и вовлекут в то, что зовется театральным действом.

Сейчас – все иначе. И экскурсия получилась скорее вечерняя, чем ночная, и воздушная тревога прерывала все происходящее. Да и восприятие как-то само замешивается на тревогу внутреннюю, не покидающую каждого из нас уже более четырех месяцев войны.

И все же чудо зрителю было подарено «по полной». Потому что речь шла о главном – о Любви.

Музкомедия, экскурсия
Музкомедия, люстра
Музкомедия, портреты
Музкомедия, экскурсия2
Музкомедия, люстра2
Музкомедия, фойе
Музкомедия, костюмы
Музкомедия, костюм

О, это театральное таинство, когда каждый шаг сопровождается и погружением в прошлое театра, который так хотел отметить свой почтенный 75-летний юбилей с истинным размахом!.. Помешала война.

Но война все же не помешала раскрыть двери театра, и новая экскурсия по затихшим коридорам волшебно оживляется голосами его корифеев – Евгении Дембской и Идалии Ивановой. Они вместе с Михаилом Водяным (ах, как мечтал Миша стать военным летчиком!) словно заговорили с нами из прошлого, снова-таки даря любовь своему зрителю…

Здесь плелись сетки, здесь – писались плакаты

Роли и костюмы, театральные лабиринты и цеха… Здесь висят костюмы для премьеры «Принцессы цирка», которая так и не состоялась из-за войны, а сам цех стал шить спальные мешки и вязать маскировочные сетки.

А в этом огромном зале рождаются декорации. И вывешены картины Сергея Баска, который здесь же вместе со своими собратьями-художниками писал плакаты на злобу дня. Те самые плакаты, которыми увешен практически весь центр города – и про корабль, и про Одессу-маму…

Музкомедия, экскурсия3
Музкомедия, статуя
Музкомедия, костюмы2
Музкомедия, экскурсия4
Музкомедия, театральный цех
Музкомедия, декорации
Музкомедия, картины

К Победе – с любовью

Ступенька, еще ступенька, еще… Мы поднимаемся и опускаемся по ним. И весь путь нас сопровождает не просто удивительный рассказ завлита Татьяны Орел о театре, а некая исповедь о главном: к Победе – только с любовью в сердце. К близким, к делу, которым занимаешься. А еще с верой в тех, кто тебя сейчас защищает на фронте.

Воздушная тревога – и участники экскурсии становятся уже «гражданами, которым необходимо спуститься в бомбоубежище». Да, самое настоящее, хотя все еще кажется, что перед нами мелькают кадры из какого-то старого-старого фильма о войне. Нет, реальность: и стулья стоят, и все уже продумано до мелочей, потому что здесь и театральные репетиции проходят, когда воет очередная тревога.

Музкомедия, убежище

И вечный Шекспир

Но вот перед нами уже зрительный зал, и солистки театра (они же – участницы Театрального батальона) Ирина Гусак и Ирина Визиренко с радостью, гордостью и необыкновенным задором рассказывают о своем участии в концертах для ребят из Теробороны и воинов ВСУ. Блокпосты, мешки с песком, ребята в балаклавах встречают артистов, просят спеть «что-то самое-самое»…

Музкомедия, театральный батальон

Татьяна Орел, Ирина Гусак, Ирина Визиренко

И не успевают участники экскурсии «опомниться», как и сами становятся «военной театральной бригадой», поют все вместе знаменитую «Черемшину»… Так все задумано: участники экскурсий в Музкомедии никогда не бывают просто слушателями, они – соучастники.

Уже через несколько минут они оказываются на сцене театра, репетируя (ого!) сцены из «Ромео и Джульетты» под чутким руководством Дениса Фалюты в роли Режиссера.

Одесская музкомедия, Денис Фалюта

Денис Фалюта

О, как старались артисты (они же – участники экскурсии) передать все волшебство английской классики! Их даже облачили в настоящие театральные костюмы, все отрепетировали и вот результат: счастливые Ромео и Джульетта остаются живыми и здоровыми, влюбленными и счастливыми.

У Шекспира все было «немного» иначе? А у нас победила Любовь. Та самая, которая так необходима для Победы, как Вера, как Надежда.

Музкомедия, экскурсия5
Музкомедия, сцена
Музкомедия, репетиция
Музкомедия, режиссер
Музкомедия, зрители
Музкомедия, сцена2

Ведь именно этому посвящена необычная экскурсия в нашей одесской Музкомедии — театре, который может все.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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