Сюрприз по-одесски: воздушная тревога, бомбоубежище и таинство любви

Как-то совершенно по-новому мы уже четыре месяца воспринимаем понятие «сюрприз»… Но сейчас тот редкий случай, когда сюрприз звучит в его классическо-позитивном понимании. Можно все происходящее в Одесском академическом театре музыкальной комедии им. М.Водяного назвать еще и подарком зрителю. Настоящим! Театральным!

Чудо – по полной

Еще недавно все происходило бы как ночная экскурсия по театру – форма, которая уже несколько лет вызывает у зрителей настоящий восторг. Еще бы: здесь вам и о театре при свете фонариков расскажут, и многие тайны раскроют, а еще и вовлекут в то, что зовется театральным действом.

Сейчас – все иначе. И экскурсия получилась скорее вечерняя, чем ночная, и воздушная тревога прерывала все происходящее. Да и восприятие как-то само замешивается на тревогу внутреннюю, не покидающую каждого из нас уже более четырех месяцев войны.

И все же чудо зрителю было подарено «по полной». Потому что речь шла о главном – о Любви.

О, это театральное таинство, когда каждый шаг сопровождается и погружением в прошлое театра, который так хотел отметить свой почтенный 75-летний юбилей с истинным размахом!.. Помешала война.

Но война все же не помешала раскрыть двери театра, и новая экскурсия по затихшим коридорам волшебно оживляется голосами его корифеев – Евгении Дембской и Идалии Ивановой. Они вместе с Михаилом Водяным (ах, как мечтал Миша стать военным летчиком!) словно заговорили с нами из прошлого, снова-таки даря любовь своему зрителю…

Здесь плелись сетки, здесь – писались плакаты

Роли и костюмы, театральные лабиринты и цеха… Здесь висят костюмы для премьеры «Принцессы цирка», которая так и не состоялась из-за войны, а сам цех стал шить спальные мешки и вязать маскировочные сетки.

А в этом огромном зале рождаются декорации. И вывешены картины Сергея Баска, который здесь же вместе со своими собратьями-художниками писал плакаты на злобу дня. Те самые плакаты, которыми увешен практически весь центр города – и про корабль, и про Одессу-маму…

К Победе – с любовью

Ступенька, еще ступенька, еще… Мы поднимаемся и опускаемся по ним. И весь путь нас сопровождает не просто удивительный рассказ завлита Татьяны Орел о театре, а некая исповедь о главном: к Победе – только с любовью в сердце. К близким, к делу, которым занимаешься. А еще с верой в тех, кто тебя сейчас защищает на фронте.

Воздушная тревога – и участники экскурсии становятся уже «гражданами, которым необходимо спуститься в бомбоубежище». Да, самое настоящее, хотя все еще кажется, что перед нами мелькают кадры из какого-то старого-старого фильма о войне. Нет, реальность: и стулья стоят, и все уже продумано до мелочей, потому что здесь и театральные репетиции проходят, когда воет очередная тревога.

И вечный Шекспир

Но вот перед нами уже зрительный зал, и солистки театра (они же – участницы Театрального батальона) Ирина Гусак и Ирина Визиренко с радостью, гордостью и необыкновенным задором рассказывают о своем участии в концертах для ребят из Теробороны и воинов ВСУ. Блокпосты, мешки с песком, ребята в балаклавах встречают артистов, просят спеть «что-то самое-самое»…

И не успевают участники экскурсии «опомниться», как и сами становятся «военной театральной бригадой», поют все вместе знаменитую «Черемшину»… Так все задумано: участники экскурсий в Музкомедии никогда не бывают просто слушателями, они – соучастники.

Уже через несколько минут они оказываются на сцене театра, репетируя (ого!) сцены из «Ромео и Джульетты» под чутким руководством Дениса Фалюты в роли Режиссера.

О, как старались артисты (они же – участники экскурсии) передать все волшебство английской классики! Их даже облачили в настоящие театральные костюмы, все отрепетировали и вот результат: счастливые Ромео и Джульетта остаются живыми и здоровыми, влюбленными и счастливыми.

У Шекспира все было «немного» иначе? А у нас победила Любовь. Та самая, которая так необходима для Победы, как Вера, как Надежда.

Ведь именно этому посвящена необычная экскурсия в нашей одесской Музкомедии — театре, который может все.

Читайте также:

Фото Марии Котовой, фото Дениса Фалюты – пресс-служба одесской Музкомедии