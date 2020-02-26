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Новости Одессы и Одесской области

Погружаемся в прошлое: одесские рынки на старых фото и открытках

Погружаемся в прошлое: одесские рынки на старых фото и открытках

Одесса готовит обед… Эта тема всегда была и есть более чем актуальной для нашего многонационального города. Потому и отношение к его историческим рынкам всегда было трепетным.

Каким был Привоз в позапрошлом веке, в прошлом, двадцать лет назад? Как выглядел Новый рынок? А Староконный? Что это такое — колорит одесского базара?

Настоящее путешествие в прошлое одесских рынков предложил нам одесский актер, телеведущий, диджей Яков Гопп.

На странице «Рынки Одессы. Вчера и позавчера» им была собрана богатая коллекция изображений одесских рынков в разные времена. Кстати, собрать ее было не так-то и легко.

«К сожалению, очень мало сохранилось фотографий одесских рынков, но все же кое-что удалось найти», — сообщает по этому поводу Яков Гопп.

Погружаемся в прошлое и изучаем историю одесских рынков на старых (и очень давних!) изображениях.

 

 

Уничтоженная Сретенская церковь у Нового базара

У Нового базара

Торговля дефицитными колясками рядом с Привозом. 70-е. На месте сегодняшней автостанции

Староконный рынок

Рядом с Привозом. Новощепной ряд

Прилавки на Привозе

Привоз

Привоз. Старый рыбный ряд

Привоз. Первая половина 70-х

Привоз. Начало 70-х

Привоз. 70-е

Привоз. 60-е годы

Привоз. 50-е

Привоз 70-е годы

Привоз

Очень редкое изображение Привоза 1969 года. Абрам Векслер

Новый базар

Новый базар

Новый базар. Вид с Торговой

Новый базар 1975 г.

Привоз

Новый базар

Давняя традиция – всякая всячина на Староконном рынке

В рыбном ряду на старом Привозе

Базарная площадь Нового базара

 

Все фото — с Facebook-страницы «Рынки Одессы. Вчера и позавчера»

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Мария Котова
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