Погружаемся в прошлое: одесские рынки на старых фото и открытках

Одесса готовит обед… Эта тема всегда была и есть более чем актуальной для нашего многонационального города. Потому и отношение к его историческим рынкам всегда было трепетным.

Каким был Привоз в позапрошлом веке, в прошлом, двадцать лет назад? Как выглядел Новый рынок? А Староконный? Что это такое — колорит одесского базара?

Настоящее путешествие в прошлое одесских рынков предложил нам одесский актер, телеведущий, диджей Яков Гопп.

На странице «Рынки Одессы. Вчера и позавчера» им была собрана богатая коллекция изображений одесских рынков в разные времена. Кстати, собрать ее было не так-то и легко.

«К сожалению, очень мало сохранилось фотографий одесских рынков, но все же кое-что удалось найти», — сообщает по этому поводу Яков Гопп.

Погружаемся в прошлое и изучаем историю одесских рынков на старых (и очень давних!) изображениях.

Все фото — с Facebook-страницы «Рынки Одессы. Вчера и позавчера»

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