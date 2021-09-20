Одесский Виноградный переулок: современный облик со старыми «красотами» (фото)

Скорее всего, вы спросите: «Виноградный переулок? А это где?». Учитывая, что в Одессе было несколько Виноградных переулков и даже один Виноградный тупик, отвечаю сразу: это Молдаванка. Непарадная. Но активно видоизменяющаяся. Еще недавно этот старый переулок выглядел совсем иначе. Он заметно похорошел. Хотя имеет несколько неприглядных исторических «красот».

Переулок, пролегающий вдоль балки

Я так понимаю, что экскурсантов сюда не приводят. А если и приводят, то крайне редко. Да и чем тут любоваться? Между тем, место любопытное.

Виноградный переулок тянется от улицы Дальницкой до улицы Бабеля (бывшей Виноградной). Улицу переименовали, переулок остался верен названию. Мне, правда, встретилась информация, что одно время на домах Виноградного переулка висели уличные таблички с названием «Водяная балка».

Я была здесь лет десять назад. Могу утверждать: переулок очень осовременился. И тротуары здесь обновлены, и внешний вид домов изменился. Высотки здесь не выросли, а вот некие «частные владения» с современными воротами появились. Некоторые даже красуются щитами с информацией о продаже.

Правда, на городскую горячую линию 15-35 поступают жалобы, что, мол, «все эти стройки незаконны». Хотел живущий здесь одессит обустроить гараж, а ему ответили, что это «зона, в которой строительство чего-либо невозможно». При этом одессит жалуется, что Виноградный переулок – это место, где «городская сточная труба зарыта, а вообще это канава со стремным спуском».

Нет, не канава. Канава – это Деволановский спуск. Местные жители переулок называли Клоакой с речкой Вонючкой. Потому как Водяная балка, расположенная под домами на четной стороне переулка – та еще «достопримечательность». Балка стала свалкой. Ароматы, впрочем, здесь по-прежнему еще те…

Увидеть балку можно и с самого Виноградного переулка, если подойти ближе к улице Бабеля. Спускаться туда не рекомендую.

От одной «красоты» до другой

Улицей Бабеля переулок оканчивается. Начинается же он другой «красотой» – бывшим зданием конструкторского бюро завода КИНАП. Здание – из построек советской эпохи, красуется битыми стеклами, амбре, мусором и заросшим (и тоже замусоренным) старым двором. Вот со всей этой красоты и начинается переулок с вкусным названием. Пахло ли здесь когда-то виноградом?..

Много старых домов унесены ветрами времени: они активно разрушались, их останки сносили. В основном это дома по четной стороне – с видом на участок Водяной балки.

Между тем, небольшой переулок все же сохранил и исторические дома, к памятникам архитектуры никакого отношения никогда не имевшим. Годы постройки разные – 1887-й, 1904-й… Многие из них очень видоизменились трудами местных жителей, некоторые хранят следы прошлого и по сей день.

Надстроенный-перестроенный дом – сегодняшняя главная примета Виноградного переулка. И еще: стоит появиться новинке, как она сразу ограждается высоченным современным металлическим забором. Такие заборы стали едва ли не главной приметой сегодняшнего дня в переулке.

Здесь можно увидеть и старые ворота, разрисованные для «красивости», и клумбочки, и заботливо прикрытые старыми дверями «дыры» на тротуаре.

…И останки Виноградного моста

И еще. Выходит старый переулок на улицу Бабеля. Здесь вас встретит еще одна историческая примета, правда, от нее мало что осталось. Это старый мост (вернее, его останки) через Водяную балку. Проходил он по улице Бабеля, но к Виноградному переулку имеет непосредственное отношение. Собственно, этот мост и был окончанием самого переулка.

Об этом мосте «Одесская жизнь» недавно рассказывала. Его построили еще в 1857 году. До недавних пор мне казалось, что он был безымянным. нет, оказывается, он именовался, как и наш переулок – Виноградный…

Фото автора