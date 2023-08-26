Мобилизация: кого не призовут в 2023 году – обнародован список

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, объявленная в стране из-за вооруженной агрессии россии. На данный момент срой действия военного положения продлен до 18 ноября 2023 года.

При этом есть категории военнообязанных, которые пока мобилизованы не будут.

Так, в текущем году на воинскую службу не будут призваны следующие категории граждан:

привлеченные к работе в органах государственной власти, работающие на критически важных предприятиях;

непригодные по возрасту или по состоянию здоровья;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях;

родители-одиночки, воспитывающие по меньшей мере одного несовершеннолетнего ребенка;

те, кто на постоянной основе ухаживает за лицами, нуждающимися в опеке и уходе;

лица, осужденные за тяжкие преступления.

Напомним, что всеобщая мобилизация предполагает четыре этапа. Во время каждого из них призыву подлежат определенные категории военнообязанных граждан.

В то же время, как пояснили в Генштабе ВСУ, на данный момент эта система не действует – для каждой области Украины разработан особый мобилизационный план. Известно лишь о существовании таких документов, а подробности разработанных Генштабом мобилизационных планов держатся в секрете.

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