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Мобилизация и болезнь: что делать тем, кого признали «годным»

Мобилизация и болезнь: что делать тем, кого признали «годным»

Поскольку в Украине продлено военное положение и мобилизация, нелишне будет напомнить, что делать тем военнообязанным, которых военно-врачебная комиссия (ВВК) признала годными к службе, а семейный врач обнаружил болезнь. Можно ли обжаловать решение комиссии?

Как объяснил адвокат Андрей Карпенко, в таком случае врачи ВВК нарушили требования приказа Минобороны №402 о порядке проведения медицинского обследования подлежащих мобилизации. И если врачи обнаружили серьезное нарушение здоровья в расписании болезней, адвокат советует потребовать направить обследуемого на стационар.

Обжаловать решение военно-врачебной комиссии можно в досудебном и судебном порядке. При досудебном порядке обжалования человеку следует обратиться к ВВК наивысшего уровня, каковыми являются:

  • ВВК районного (городского) территориального центра, следует обращаться в ВВК области или Киева;
  • ВВК областей – ВВК регионов.

Постановления любых ВВК могут просматривать Центральные ВВК. Для обжалования решения ВВК в досудебном порядке следует представить следующие документы:

  • заявление о пересмотре оспариваемого определения ВВК низшего уровня, в котором указать причины пересмотра определения;
  • все имеющиеся документы, выданные ВВК, решение которой пересматривается;
  • результаты предварительных медицинских исследований (если есть).

Результатом досудебного порядка обжалования определения ВВК может стать решение о проведении повторного или контрольного осмотра. При судебном порядке обжалование в суд можно обращаться сразу, без предварительного использования досудебного порядка, или после получения отрицательного заключения от последней инстанции досудебного порядка.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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