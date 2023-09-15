В Одесской области раскрыли маршрут побега «уклонистов» из разных областей

Четырех «уклонистов» и организатора их переправки через границу задержали ночью пограничники Измаильского отряда недалеко от села Кубей. Еще два мужчины призывного возраста пытались пересечь границу самостоятельно.

Пограничники рассказали, что по договору делец должен был доставить на границу на своем автомобиле жителей Харьковщины, Одесщины, Херсонщины и Запорожья. За такую услугу каждый из них должен был заплатить по 3 тысячи долларов США.

В настоящее время организатор задержан, проводятся следственные действия в рамках уголовного производства.

На четырех человек составлены протоколы об административных правонарушениях по ст.204-1 КУоАП.

Кроме того, этой же ночью пограничный наряд на этом направлении задержал еще двух «уклонистов» из Сумской и Полтавской областей. На нарушителей составлены соответствующие админпротоколы.

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