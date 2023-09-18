1500 долларов за туберкулез: в Одессе разоблачили врачей на продаже поддельных диагнозов

Глава врачебной консультативной комиссии и двое ее подельников в одном из медицинских учреждений Одессы придумали схему, по которой за деньги помогали избежать мобилизации военнообязанных мужчин.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

В сообщении говорится, что главе ВКК и двум ее сообщникам сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды и подделке документов. Как установили следователи, глава комиссии через своих подельников получала взятки от военнообязанных граждан.

По данным следствия, подозреваемая за полученное денежное вознаграждение производила фальшивые выписки с медицинской карты, где указывала фиктивный диагноз, позволявший избегать мобилизации.

Следователи установили, что за 1500 долларов США «больные» получали выписку с диагнозом – туберкулез. В дальнейшем эти медицинские справки передавались ТЦК, на основании чего мужчин признавали непригодным к военной службе.

В настоящее время решаются вопросы по избранию меры пресечения подозреваемым и отстранению от занимаемой должности медработницы, —

сообщили в Одесской облпрокуратуре.

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Фото: Одесская областная прокуратура.