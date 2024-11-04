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Время собирать листья: как начался ноябрь в Одессе (фоторепортаж)

Время собирать листья: как начался ноябрь в Одессе (фоторепортаж)

Ноябрь… Кажется, только в начале последнего осеннего месяца в Одессу пришла настоящая осень. Даже довольно резко стало холодно – тоже по-настоящему, по-осеннему… Но какая же красота!

Нет, нет, вот нельзя сказать, что все «сразу» стало желто-багровым со всеми переливами цветов. Много еще зеленых листьев, даже цветы еще не все «классически-ноябрьские». А все же осень все более золотая

Ноябрь в Одессе
Ноябрь в Одессе, дерево
Ноябрь в Одессе, н улице
Ноябрь в Одессе, еще зеленые листья
Ноябрь в Одессе, листья желтеют
Ноябрь в Одессе, балкончик
Ноябрь в Одессе, прохожая
Ноябрь в Одессе, осенние цветы
Ноябрь в Одессе, желтые листья

– Пора собирать листья, – говорит женщина подруге.

– Ты имеешь в виду убирать листья?

– Нет, собирать. Домой принести. Стоят долго. Сразу ощущение праздника какого-то…

– А я вообще думаю, что в парках листья убирать не надо. Ведь действительно – так красиво!

Кто-то собирает листья, кто-то просто проходит по ним, прислушивается к шелесту, а кто-то и внимания не обращает…

Ноябрь в Одессе, бульвар
Ноябрь в Одессе, фонари
Ноябрь в Одессе, роза
Ноябрь в Одессе, цветы
Ноябрь в Одессе, статуя
Ноябрь в Одессе, Горсад
Ноябрь в Одессе, старый дом
Ноябрь в Одессе, желтое дерево
Ноябрь в Одессе, женщина собирает листья

Улицы Одессы выглядят особенно. Но до настоящего ноября еще нужно подождать. Он пока только намекает, что настоящие «ливни» из листьев еще впереди… Ноябрь пока только заглянул к нам ощутимо прохладным ветерком, осенней неповторимостью и, конечно же, надеждой на главное…

Любуемся его красотой и держимся!

Ноябрь в Одессе, опавшие листья
Ноябрь в Одессе, авто
Ноябрь в Одессе, прохожий
Ноябрь в Одессе, голубое небо
Ноябрь в Одессе, у обочины
Ноябрь в Одессе, прогулка с собакой
Ноябрь в Одессе, лист платана
Ноябрь в центре Одессы
Ноябрь в Одессе, на бульваре

Вы также можете узнать: Семь мгновений одесской жизни в фото: осенние капризы и немного неожиданностей.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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