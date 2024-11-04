Время собирать листья: как начался ноябрь в Одессе (фоторепортаж)

Нет, нет, вот нельзя сказать, что все «сразу» стало желто-багровым со всеми переливами цветов. Много еще зеленых листьев, даже цветы еще не все «классически-ноябрьские». А все же осень все более золотая…

– Пора собирать листья, – говорит женщина подруге.

– Ты имеешь в виду убирать листья?

– Нет, собирать. Домой принести. Стоят долго. Сразу ощущение праздника какого-то…

– А я вообще думаю, что в парках листья убирать не надо. Ведь действительно – так красиво!

Кто-то собирает листья, кто-то просто проходит по ним, прислушивается к шелесту, а кто-то и внимания не обращает…

Улицы Одессы выглядят особенно. Но до настоящего ноября еще нужно подождать. Он пока только намекает, что настоящие «ливни» из листьев еще впереди… Ноябрь пока только заглянул к нам ощутимо прохладным ветерком, осенней неповторимостью и, конечно же, надеждой на главное…

Любуемся его красотой и держимся!

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