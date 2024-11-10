Новини Одеси та Одеської області

Міні-сад та «борщовий набір»: найкращі миті одеського тижня у фото

Міні-сад та «борщовий набір»: найкращі миті одеського тижня у фото

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з четвертого по десяте листопада?

4 листопада

На одеській вулиці: так воно значно тепліше!

Осенний одесский котик, фото дня

5 листопада

Що?! Хелловін в Одесі ще продовжується?!

Фото дня: Хэллоуин продолжается

6 листопада

Міні-сад каміння тепер є майже у кожному одеському парку чи сквері.

Одесса, мини-сад камней

7 листопада

На одеському Привозі: посеред відомого ринку з’явився ще і «Старий базар».

Фото дня: на Привозе

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8 листопада

Одеська кішка-геймер вивчає і вивчає останні новини на своєму гаджеті…

Фото дня: одесская кошка Пушинка

9 листопада

Тим часом нам нагадують про Новий рік. Чим будемо прикрашати ялинку?..

Новый год не за горами: фото дня в Одессе

10 листопада

Одеська вулиця Садова: вхід до кав’ярні в осінньо-овочевих тонах. Почула від чоловіка, що проходив повз: «О, набір для борщу!»

Фото дня: декор одесского кафе

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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