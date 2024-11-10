Міні-сад та «борщовий набір»: найкращі миті одеського тижня у фото

У ніч на неділю, 10 листопада 2024 року, російські терористи вчетверте за тиждень атакували Одесу ударними безпілотниками. Цього разу удар припав по території одного з ринків у Пересипському районі міста та прилеглих приватних будинках.

В Одесі на Привозі, а ще в кіосках і просто з лотків на вулицях, перехожим пропонують дешеві цигарки. І справа не в тому, що це може бути підробка (таких теж багато). Просто вони безакцизні. І хоча для окремо взятого покупця це добре, для країни і всіх нас – біда. Чому, читайте в блозі Валерія Боянжу.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ