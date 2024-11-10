Міні-сад та «борщовий набір»: найкращі миті одеського тижня у фото

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з четвертого по десяте листопада?
4 листопада
На одеській вулиці: так воно значно тепліше!
5 листопада
Що?! Хелловін в Одесі ще продовжується?!
6 листопада
Міні-сад каміння тепер є майже у кожному одеському парку чи сквері.
7 листопада
На одеському Привозі: посеред відомого ринку з’явився ще і «Старий базар».
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8 листопада
Одеська кішка-геймер вивчає і вивчає останні новини на своєму гаджеті…
9 листопада
Тим часом нам нагадують про Новий рік. Чим будемо прикрашати ялинку?..
10 листопада
Одеська вулиця Садова: вхід до кав’ярні в осінньо-овочевих тонах. Почула від чоловіка, що проходив повз: «О, набір для борщу!»
Фото авторки