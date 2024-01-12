Миллионы вне дома: вернутся ли на родину украинские беженцы?

Центр общественного мониторинга и контроля решил выяснить, какие есть тенденции с выездом украинцев за границу после почти двух лет полномасштабного вторжения, и планируют ли эти люди возвращаться домой.

Большинство беженцев хотят жить в Украине

Большинство украинских беженцев сейчас проживают в Европе – около 6 миллионов. Еще более 400 тысяч украинцев нашли убежище от войны за пределами Европы. Таковы данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Количество украинцев за границей уменьшилось с начала полномасштабной войны, ведь тогда около 8 миллионов наших соотечественников покинули страну из-за полномасштабного вторжения России.

Больше всего украинцев сейчас в Германии: там зарегистрировались более миллиона беженцев. Также среди стран-лидеров по количеству наших граждан Польша, где проживают 956 тысяч беженцев и Чехия – 373 тысячи. Это в основном женщины в возрасте от 35 до 49 лет, которые уехали вместе с несовершеннолетними детьми. Около 70% взрослых имеют высшее образование и до войны жили в больших городах.

По словам представительницы Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Каролины Линдхольм Биллинг, большинство этих людей хотят домой.

«Мы проводим регулярные опросы, и около 80% говорят, что хотят вернуться в Украину, но ситуация с безопасностью, конечно, является главной проблемой. Но есть и другие – те, кому нужна помощь в ремонте домов, им нужна помощь в поиске работы, потому что многие потеряли работу. Также доступ к базовым услугам в их родных громадах»,

– рассказала она в интервью «Радио Свобода».

Несколько иные данные в Центре экономической стратегии (ЦЭС): согласно их исследованию, опубликованному в сентябре прошлого года, в Украину планируют вернуться 63% беженцев.

32 миллиона пересечений границы

За 11 месяцев прошлого года пограничники зафиксировали 32 миллиона пересечений украинской границы. Такую статистику обнародовал Опендатабот, проанализировав данные Госпогранслужбы. Но поразительное количество пересечений пунктов пропуска не означает, что люди покидают страну. Ведь разница между выехавшими и вернувшимися в Украину составляет менее 1%: 142 тысячи.

«Для сравнения, это в 15 раз меньше, чем в первый год полномасштабной войны. Так, в 2022-м разница между выехавшими из Украины и вернувшимися составляла 2,2 миллиона. Если в начале года украинцы чаще выезжали, чем возвращались, то с июля эта тенденция изменилась. Пик возвращений в 2023 году пришелся на апрель – +114 тысяч граждан и на август – +144 тысяч граждан Украины»,

– говорится на странице Опендатабот.

Возвращение 3 миллионов человек – оптимистический сценарий

Одно из основных условий для возвращения беженцев – завершение войны. Ее назвали 51,2% опрошенных в ходе исследования ЦЭС. Еще 28,3% респондентов среди условий своего возвращения на родину указали достойно оплачиваемую работу. 20,7% вернутся в случае повышения уровня жизни в Украине.

По расчетам Центра экономической стратегии, существуют три сценария возвращения украинских беженцев из-за границы. По наиболее оптимистичному, в Украину вернутся 3 миллиона беженцев. Второй сценарий предполагает возвращение 2,5 миллиона, а согласно наиболее пессимистическому сценарию, в Украину вернутся только 2,1 миллиона соотечественников, а более 3 миллионов украинцев навсегда останутся в других странах.

Невозврат такого количества людей окажет серьезное влияние на демографическую ситуацию в Украине, которая продлится еще много лет после окончания войны.

С другой стороны, находящиеся за рубежом беженцы насыщают валютой украинскую экономику, ведь присылают родственникам деньги. Правда, объемы денежных переводов из-за границы резко сократились после начала российского вторжения. Если в 2021 году трудовые мигранты ежемесячно присылали в Украину 1,1-1,2 миллиарда долларов, то в 2023 году – менее 1 миллиарда долларов. А после войны эти суммы могут уменьшиться, если часть мужчин воссоединится с семьями за рубежом.

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