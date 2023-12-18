«Такое ощущение, что половину Манхэттена держат одесситы»: рассказ украинки о жизни в Нью-Йорке

Новые пути для развития

Одесситка Анна Грынив когда-то работала в украинской журналистике и политическом PR-е, но со временем поняла, что ей нужно искать новые пути для развития.

«Мысль о переезде появилась у меня задолго до большой войны в Украине. Я хотела качественно вырасти в своей профессии там, где она развита. И как раз США – очень сильная страна в плане медиа, пиара, кино и рекламы», – говорит журналистка.

Кроме того, в Америке у Анны живет много родных, потому что туда когда-то переехали еще ее прадеды.

Повезло в лотерее, но был нюанс

В 2019 году Анна выиграла лотерею Green Card, которая позволяла получить ПМЖ в США. Но переехать в то время не вышло: из-за коронавируса Дональд Трамп приказал закрыть границы для мигрантов, а консульства восприняли этот приказ как запрет выдавать визы в принципе, поэтому выдачу Green Card прекратили. Эти решения до сих пор оспаривают в суде более 10 000 человек, в том числе и Анна.

Иммигрантка или «беженка»?

После 24 февраля у Анны открылась новая возможность переехать в США – по программе временной защиты для украинцев (U4U), которой уже воспользовалось более 100 000 наших соотечественников.

Даже несмотря на мечту жить в США, переезд дался Анне тяжело, так как покидать дом пришлось не в тех обстоятельствах, в каких планировалось.

«Слово «беженец» мне не нравится, но когда мы все одновременно стали «беженцами», дома оказалось лучше, чем где-либо. Мне казалось, что я могу быть полезнее дома, хотя сейчас я уже понимаю, что отсюда у меня больше механизмов воздействия, чем в Одессе. Но все равно дом есть дом. Когда ты почти два года адаптируешься в другой стране, ты вообще теряешь понимание, кто ты. Я пока не определилась, кем я сейчас себя ощущаю. Наверное, это слово есть в словаре, но я его до сих пор не нашла», – признается Анна.

«Нью-Йорк – это не Америка»

Одесситка еще привыкает к США, ведь классическая Америка – это частные дома и люди, почти не передвигающиеся пешком.

«У них автомобильный стиль жизни, и, когда ты говоришь, что идешь прогуляться в кафе, на тебя все смотрят, как на сумасшедшую», – говорит Анна.

Между тем Нью-Йорк, по ее словам, – это отдельный мир, и, несмотря на ожидания, он намного более комфортен, чем можно представить.

«Я считала Нью-Йорк агрессивным городом карьеристов, но я ошибалась. Здесь одновременно есть и американская воспитанность и чрезвычайный уровень свободы: город принимает всех. В этом культурном миксе, когда каждый несет традиции своей страны, ты можешь быть частью всего мира, находясь в одной точке. Я влюбилась в Нью-Йорк с первого взгляда, и уже в первую неделю чувствовала себя местной», – рассказывает Анна.

Украинцы в США – кто они?

По словам журналистки, украинская диаспора в Нью-Йорке очень радушна, и иммигрантам легко стать ее частью.

«Украинцев в Нью-Йорке очень много. У меня ощущение, что половину Манхэттена держат одесситы», – говорит Анна.

Здесь еженедельно проводятся митинги в поддержку Украины и украинские мероприятия, а на Манхэттене, в самом центре города, даже есть район Ukrainian Village.

Новая волна украинских мигрантов очень отличается от тех, кто переехал в США в 90-е.

«Это люди, выехавшие из совершенно разных стран, – объясняет Анна. – Когда новое поколение мигрантов говорит о том, что в Украине высокий уровень жизни, старое поколение вообще не понимает, о чем идет речь, потому что они уезжали из Украины, когда разница с Америкой была невероятная. Среди новых мигрантов в США много творческих людей: фотографов, моделей, певцов, художников. Все они несут современную украинскую культуру в мир, и это круто».

Сколько можно заработать в Нью-Йорке?

Тот, кто переехал в Нью-Йорк недавно, вынужден много работать, чтобы настроить свой быт, ведь цены в мегаполисе – одни из самых высоких в мире. К примеру, средняя двухкомнатная квартира в неплохом районе там стоит от 3 500$ в месяц, в то время как за пределами города за эти деньги можно снять целый дом.

Средняя зарплата в Нью-Йорке начинается от 4 000$ в месяц, а наиболее прибыльными сферами считаются ИТ, финансы и недвижимость, где заплата стартует от 7000$ в месяц и выше.

«Мне кажется, что официанты здесь зарабатывают не меньше журналистов. Медийные зарплаты очень разные: на самой низкой должности на больших телеканалах, например, на CNN, платят около 5 000$ в месяц», – говорит Анна.

Между тем украинцы, умеющие что-то делать своими руками, часто открывают в городе свой бизнес: от пекарни до маникюрного салона.

Американцы не выгорают на работе

Несмотря на стереотипы о карьеристах, в Нью-Йорке люди внимательно следят за балансом работы и личной жизни.

«Те, кто приехал сюда более трех лет назад, вообще не выгорают на работе, а живут свою лучшую жизнь, где есть время на семью, хобби или спорт – для американцев это очень важно. В больших компаниях в целом не понимают, когда ты перерабатываешь. Им это не выгодно, потому что это все упирается в деньги», – отмечает одесситка.

Что в Украине лучше, чем США?

Анна уверена, что по уровню ресторанного бизнеса и бьюти сферы, США отстает от Украины.

«Я делаю маникюр у украинки, переехавшей сюда из Мариуполя. Люди в метро подходят ко мне спрашивать, кто мой мастер», – говорит Анна.

Украинцы опережают США во всем, что связано с визуально культурой – будь то ведение соцсетей или оформление рекламных бордов: американцы в этом плане более консервативны, и не любят экспериментировать.

«У нас, наверное, немного другая культура. Мы очень активно пользуемся соцсетями, все новости читаем именно там. А в США более развита культура сайтов: каждый специалист, например, фотограф, должен иметь свой сайт, а не просто страницу в Инстаграмме», – отмечает журналистка.

За что можно уважать Америку?

По словам Анны, в Америке нет хамства как такового. Здесь уважают личные границы и извиняются даже в магазине, когда просто проходят мимо. И как бы ты ни выглядел, тебе никогда не сделают замечания. Напротив, здесь очень популярно делать комплименты.

«Здесь все очень открыты. Многие называют это фейковым радушием, но, честно говоря, меня это устраивает, если я понимаю, что никто не будет меня унижать», – говорит Анна.

Вернуться или остаться?

Анна все еще чувствует большую привязанность к Украине, но пока видит свое развитие в Нью-Йорке.

«У меня есть мечта: привезти домой те знания, которые я получаю в Америке, и быть полезной для Украины. Я чувствую, что сейчас у меня появился еще один дом – это Нью-Йорк, и он так или иначе всегда будет присутствовать в моей жизни», – говорит одесситка.