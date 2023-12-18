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«Такое ощущение, что половину Манхэттена держат одесситы»: рассказ украинки о жизни в Нью-Йорке

«Такое ощущение, что половину Манхэттена держат одесситы»: рассказ украинки о жизни в Нью-Йорке

18 декабря в мире отмечают Международный день мигрантов. Между тем за границей сейчас находятся 2,4 млн украинцев, выехавших из страны после 24 февраля. Как им живется в иммиграции? Об этом мы поговорили с одесситкой, которая после начала войны переехала в Нью-Йорк.

Новые пути для развития

Одесситка Анна Грынив когда-то работала в украинской журналистике и политическом PR-е, но со временем поняла, что ей нужно искать новые пути для развития.

«Мысль о переезде появилась у меня задолго до большой войны в Украине. Я хотела качественно вырасти в своей профессии там, где она развита. И как раз США – очень сильная страна в плане медиа, пиара, кино и рекламы», – говорит журналистка.

Одеська журналістка Анна Гринів у Нью-Йорку

Одесская журналистка Анна Грынив в Нью-Йорке

Кроме того, в Америке у Анны живет много родных, потому что туда когда-то переехали еще ее прадеды.

Повезло в лотерее, но был нюанс

В 2019 году Анна выиграла лотерею Green Card, которая позволяла получить ПМЖ в США. Но переехать в то время не вышло: из-за коронавируса Дональд Трамп приказал закрыть границы для мигрантов, а консульства восприняли этот приказ как запрет выдавать визы в принципе, поэтому выдачу Green Card прекратили. Эти решения до сих пор оспаривают в суде более 10 000 человек, в том числе и Анна.

Иммигрантка или «беженка»?

После 24 февраля у Анны открылась новая возможность переехать в США – по программе временной защиты для украинцев (U4U), которой уже воспользовалось более 100 000 наших соотечественников.

Мітинг на підтримку України у Нью-Йорку

Митинг в поддержку Украины в Нью-Йорке

Даже несмотря на мечту жить в США, переезд дался Анне тяжело, так как покидать дом пришлось не в тех обстоятельствах, в каких планировалось.

«Слово «беженец» мне не нравится, но когда мы все одновременно стали «беженцами», дома оказалось лучше, чем где-либо. Мне казалось, что я могу быть полезнее дома, хотя сейчас я уже понимаю, что отсюда у меня больше механизмов воздействия, чем в Одессе. Но все равно дом есть дом. Когда ты почти два года адаптируешься в другой стране, ты вообще теряешь понимание, кто ты. Я пока не определилась, кем я сейчас себя ощущаю. Наверное, это слово есть в словаре, но я его до сих пор не нашла», – признается Анна.

Вулиця Нью-Йорка й мітинг на підтримку України

«Нью-Йорк – это не Америка»

Одесситка еще привыкает к США, ведь классическая Америка – это частные дома и люди, почти не передвигающиеся пешком.

«У них автомобильный стиль жизни, и, когда ты говоришь, что идешь прогуляться в кафе, на тебя все смотрят, как на сумасшедшую», – говорит Анна.

Между тем Нью-Йорк, по ее словам, – это отдельный мир, и, несмотря на ожидания, он намного более комфортен, чем можно представить.

«Я считала Нью-Йорк агрессивным городом карьеристов, но я ошибалась. Здесь одновременно есть и американская воспитанность и чрезвычайный уровень свободы: город принимает всех. В этом культурном миксе, когда каждый несет традиции своей страны, ты можешь быть частью всего мира, находясь в одной точке. Я влюбилась в Нью-Йорк с первого взгляда, и уже в первую неделю чувствовала себя местной», – рассказывает Анна.

Украинцы в США – кто они?

По словам журналистки, украинская диаспора в Нью-Йорке очень радушна, и иммигрантам легко стать ее частью.

«Украинцев в Нью-Йорке очень много. У меня ощущение, что половину Манхэттена держат одесситы», – говорит Анна.

Здесь еженедельно проводятся митинги в поддержку Украины и украинские мероприятия, а на Манхэттене, в самом центре города, даже есть район Ukrainian Village.

Новая волна украинских мигрантов очень отличается от тех, кто переехал в США в 90-е.

«Это люди, выехавшие из совершенно разных стран, – объясняет Анна. – Когда новое поколение мигрантов говорит о том, что в Украине высокий уровень жизни, старое поколение вообще не понимает, о чем идет речь, потому что они уезжали из Украины, когда разница с Америкой была невероятная. Среди новых мигрантов в США много творческих людей: фотографов, моделей, певцов, художников. Все они несут современную украинскую культуру в мир, и это круто».

Сколько можно заработать в Нью-Йорке?

Тот, кто переехал в Нью-Йорк недавно, вынужден много работать, чтобы настроить свой быт, ведь цены в мегаполисе – одни из самых высоких в мире. К примеру, средняя двухкомнатная квартира в неплохом районе там стоит от 3 500$ в месяц, в то время как за пределами города за эти деньги можно снять целый дом.

Средняя зарплата в Нью-Йорке начинается от 4 000$ в месяц, а наиболее прибыльными сферами считаются ИТ, финансы и недвижимость, где заплата стартует от 7000$ в месяц и выше.

«Мне кажется, что официанты здесь зарабатывают не меньше журналистов. Медийные зарплаты очень разные: на самой низкой должности на больших телеканалах, например, на CNN, платят около 5 000$ в месяц», – говорит Анна.

Между тем украинцы, умеющие что-то делать своими руками, часто открывают в городе свой бизнес: от пекарни до маникюрного салона.

Американцы не выгорают на работе

Несмотря на стереотипы о карьеристах, в Нью-Йорке люди внимательно следят за балансом работы и личной жизни.

«Те, кто приехал сюда более трех лет назад, вообще не выгорают на работе, а живут свою лучшую жизнь, где есть время на семью, хобби или спорт – для американцев это очень важно. В больших компаниях в целом не понимают, когда ты перерабатываешь. Им это не выгодно, потому что это все упирается в деньги», – отмечает одесситка.

Что в Украине лучше, чем США?

Анна уверена, что по уровню ресторанного бизнеса и бьюти сферы, США отстает от Украины.

«Я делаю маникюр у украинки, переехавшей сюда из Мариуполя. Люди в метро подходят ко мне спрашивать, кто мой мастер», – говорит Анна.

Украинцы опережают США во всем, что связано с визуально культурой – будь то ведение соцсетей или оформление рекламных бордов: американцы в этом плане более консервативны, и не любят экспериментировать.

«У нас, наверное, немного другая культура. Мы очень активно пользуемся соцсетями, все новости читаем именно там. А в США более развита культура сайтов: каждый специалист, например, фотограф, должен иметь свой сайт, а не просто страницу в Инстаграмме», – отмечает журналистка.

За что можно уважать Америку?

По словам Анны, в Америке нет хамства как такового. Здесь уважают личные границы и извиняются даже в магазине, когда просто проходят мимо. И как бы ты ни выглядел, тебе никогда не сделают замечания. Напротив, здесь очень популярно делать комплименты.

Анна Гринів із плакатом на українському мітингу в Нью-Йорку

Анна Грынив с плакатом на украинском митинге в Нью-Йорке

«Здесь все очень открыты. Многие называют это фейковым радушием, но, честно говоря, меня это устраивает, если я понимаю, что никто не будет меня унижать», – говорит Анна.

Вернуться или остаться?

Анна все еще чувствует большую привязанность к Украине, но пока видит свое развитие в Нью-Йорке.

Одеська журналістка Анна Гринів у патріотичному одязі

Одесская журналистка Анна Грынив

«У меня есть мечта: привезти домой те знания, которые я получаю в Америке, и быть полезной для Украины. Я чувствую, что сейчас у меня появился еще один дом – это Нью-Йорк, и он так или иначе всегда будет присутствовать в моей жизни», – говорит одесситка.

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Вера Корольченко
Вера Корольченко ПРОФИЛЬ

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