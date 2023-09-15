Украинцы за границей: как принимает беженцев Япония

Война разбросала украинцев по всему миру. Большинство предпочли для эвакуации Европу, но есть и те, кто рискнул отправиться в очень экзотические и далекие страны. Так, днепрянка Олеся уже год живет в Японии. Девушка откровенно рассказала нам о плюсах и минусах жизни в стране восходящего солнца.

Обязательно нужна виза

В августе 2022-го Олеся с подругой приехали из Днепра в Польшу. Но, поскольку обе с юности интересовались культурой аниме и японским языком, то в первый же день в Варшаве они пошли в японское посольство, подали документы на визу и прошли собеседование. Уже через неделю девушки получили бесплатные билеты на самолет в Токио.

Все украинцы, которые едут в Японию для получения временной защиты по государственной программе, сначала попадают в гостиницу в городе Чиби, расположенном недалеко от столицы, — рассказывает днепрянка. — Там беженцы живут до тех пор, пока не получат отдельные квартиры. Мы прожили в отеле с начала сентября по середину февраля. Все это время мы бесплатно питались в местном ресторане, получая наборы из базовых продуктов. Также японцы выдавали нам карманные деньги на минимальные нужды. Кроме того, сразу же предоставляется медицинская страховка, покрывающая стоимость визитов к врачам.

В феврале Олеся переехала в двухкомнатную квартиру в Сайтаме – городе в 40 минутах езды от центра Токио. Кстати, переселение из гостиницы происходит исключительно с согласия украинцев: им предлагают разные варианты жилья, которое предоставляет государство.

Выплат на жизнь хватает

Украинцы, спасающиеся в Японии от войны, имеют хорошую финансовую поддержку. Пока Олеся жила в гостинице, она получала 1400 иен в день, когда переехала в квартиру – 2400 (сейчас курс японской иены к украинской гривне составляет 1 к 0,25). На эти деньги нужно самостоятельно покупать еду, одежду и оплачивать коммунальные услуги. Самый затратный пункт – электроэнергия. Но без нее никуда: зимой приходится постоянно включать обогреватель, поскольку централизованного отопления в Японии нет, летом – кондиционер или вентилятор.

В целом жизнь в Японии очень недешева. Особенно кусаются цены на овощи и фрукты. Они здесь продаются поштучно или в небольших наборах по несколько штук, даже яблоки и картошка. К этому украинцам, привыкшим покупать все килограммами и, по японским меркам, за копейки, привыкнуть очень трудно.

Еще в Японии очень дорого стоят транспортные услуги, поэтому путешествия внутри страны – удовольствие не из дешевых. Например, билет на поезд от Сайтами, где проживает Олеся, до Токио стоит 600 иен (150 грн). Но самые дорогие – суперскоростные поезда Синкансен. За два часа проезда от Токио до Киото придется заплатить примерно 3,5 тысячи гривен.

Люди сдержанные, но Украине сочувствуют

В целом японцы очень дружелюбны, но достаточно закрыты, они все эмоции держат в себе, – рассказывает Олеся. — В то же время люди здесь очень воспитаны – их с детства учат уважать чужие границы и личное пространство окружающих. Например, в Японии распространены кафе, где не надо ни с кем контактировать. Заказ делаешь в автомате, получаешь номерок, потом садишься за столик, огражденный со всех сторон. Свой номер ты кладешь под ширму, оттуда получаешь еду — никакого контакта с обслуживающим персоналом.

На улицах и в магазинах местные жители часто спрашивают днепрянку, откуда она приехала. Услышав ответ: из Украины, обычно вздыхают: мол, вам сейчас тяжело. В токийском метро установлены экраны, на которых часто можно увидеть новости об Украине. А еще в столице есть волонтерский центр, поддерживающий украинских беженцев. Зимой в нем действовала программа «Согреем Украину»: многие японцы собирали посылки нашей стране, приносили открытки и оригами, сделанные своими руками. Это было очень трогательно.

Гастрономические нюансы

Что касается японской кухни, она, вопреки моим опасениям, оказалась не столь экзотичной как в Китае или Вьетнаме, — отмечает Олеся. – Японцы не едят насекомых или червей. Они очень любят жареную пищу в кляре – таким образом готовят и мясо, и морепродукты, и овощи. Очень распространены разные виды лапши, а также рис. Его японцы добавляют к разным блюдам так же, как мы – хлеб. Среди не самых приятных с точки зрения украинцев блюд я бы назвала натто — бобы в соусе в виде забродившей слизи. Они дешевы и очень популярны, но обладают специфическим резким запахом, поэтому я до сих пор не рискнула их попробовать.

Больше всего Олесе в Японии пришлись по вкусу такояки – шарики из теста с кусочками осьминога внутри. Стоит порция такого фаст-фуда недорого — около 600 иен (примерно 150 грн).

Для разных предметов — отдельные числительные

Всего Япония приняла почти 2,5 тысячи украинских беженцев, многие из которых, несмотря на выплаты, ищут работу. Конечно, без знания языка здесь доступен только неквалифицированный труд: уборка, мытье посуды, иногда приготовление пищи. Английский в Японии не очень распространен, так что, если в планах задержаться здесь надолго, придется учить японский, чем Олеся и занимается.

Язык я начала учить еще в Украине, сейчас посещаю бесплатные курсы, – рассказывает девушка. – Уже могу разговаривать на бытовом уровне, но для того, чтобы свободно владеть, нужно где-то пять лет. Главная сложность – в иероглифах. Даже сами японцы часто совершают ошибки, когда используют их. В японском 7 тысяч иероглифов, для полноценного общения нужно знать хотя бы 2500. Существует очень много разных нюансов – например, один и тот же иероглиф можно читать по-разному. А к числительным прилагаются разные суффиксы, благодаря которым образуются отдельные слова. Так, в японском есть разные числительные для плоских и объемных предметов, этажей, животных, людей и так далее.

Плашка. Плюсы и минусы

Плюсы жизни в Японии, по мнению днепрянки:

природное разнообразие: здесь есть горы, леса, океан, озера, зимние и летние курорты. В стране очень развит внутренний туризм, поэтому японцы редко путешествуют вне своей родины;

поразительная чистота на улицах;

низкий уровень преступности;

высокая культура и вежливость населения;

хорошо развитый сервис;

трепетное отношение к достопримечательностям и национальному наследию;

частые праздники и фестивали, которые можно посетить бесплатно.

К минусам страны можно отнести:

специфический климат: в частности, летом в Японии очень жарко и влажно – на улице буквально нечем дышать. Температура поднимается до +40С;

постоянные землетрясения – минимум раз в несколько месяцев. К счастью, в основном они слабы и непродолжительны;

необходимость знать японский – без языка вас будут подстерегать проблемы буквально на каждом шагу.

Плашка. Коротко о ценах:

хлеб – 200 иен (примерно 50 грн)

четыре яблока среднего размера — 600-700 иен (150-175 грн)

6 картофелин – 400 иен (100 грн)

бутылка безлактозного молока, 200 грамм куриного филе, 10 яиц имеют одинаковую цену — около 300 иен (75 грн)

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Ирина КАДЧЕНКО.