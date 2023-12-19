Когда закончится война, массовая мобилизация, Залужный: о чем рассказал президент Зеленский 

Как обстоят дела на фронте

Президент подытожил ситуацию на фронте, отметив, что россия не смогла достичь никаких своих целей в Украине за этот год. Сперва рф планировала захватить нашу страну, затем “СВО” ставило целью добраться до административных границ украинского Донбасса. Но не смогла и этого.

Зеленский также сообщил, что контрнаступление Украины на юге летом 2023 года осложнялось тем, что украинской армии не хватало боеприпасов и вооружений. Особенно не хватало средств для защиты от воздушных атак.

Президент отказался раскрывать военные планы Украины на ближайшие 12 месяцев. По его словам, проблемы на юге были вызваны, среди прочего, и тем, что все знали, каковы там наши задачи.

Владимир Зеленский также ответил на вопрос, можно ли закончить войну с Россией в следующем 2024 году: “Если мы не потеряем нашу стабильность, мы закончим войну раньше. Если не потеряем наш дух, можно жить с сомнениями, но можно и страну “про…”, извините. Но я к этому не готов. И я знаю, что таких, как я много – миллионы. Мы не готовы сдать нашу страну. Не готовы. С первого дня и до последнего так и будет”.

Отвечая на вопрос о планах по возвращению к границам 1991 года, президент сказал, что в этом вопросе стратегия не подлежит изменению, может измениться только тактика. Он подчеркнул, что по Конституции – это наши земли.

Массовая мобилизация: заберут ли в армию женщин и молодых парней

Военные обратились к Зеленскому с предложением мобилизовать еще 450-500 тысяч человек. Президент заявил, что если нужны дополнительные мобилизационные ресурсы, то надо искать “демобилизационные механизмы”. Глава государства также подчеркнул, что “мобилизация в таком виде обойдется Украине в дополнительные 500 миллиардов гривен”.

Зеленский пообещал, что не будет подписывать закон о мобилизации женщин, если Рада его примет. Однако он готов рассмотреть вопрос мобилизации мужчин до 27 лет, если в законе будут приведены правильные доводы.

Переговоры и мире с россией

Что касается возможности переговоров с рф, Зеленский сказал, что сейчас это не актуально. Он не видит такого желания со стороны россии. Там по-прежнему заявляют, что их цель — денацификация и демилитаризация Украины, что в переводе с эзопова языка путина означает захват нашей территории и и уничтожени украинской государственности.

Поставки и производство оружия

Зимой в Украину придут несколько новых систем ПВО Patriot. Президент не стал раскрывать, сколько именно комплексов будет предоставлено.

Говоря о создании собственного вооружения, глава государства сообщил, что в следующем году в Украине будет произведен миллион дронов. Будет развиваться также производство иных вооружений и боеприпасов.

Когда освободят украинских пленных

Зеленский рассказал о трудностях с обменом пленными и отметил, что “процесс усложнен”. Он добавил, что не может сказать, что именно усложнило процесс обмена пленными, потому что “это будет не очень этично”.

“Процесс затруднен. Может быть, власть действительно мало общается. Я передам эту информацию Лубинцу, Буданову. Чтобы они больше коммуницировали и было понятнее близким, родным. Я понимаю их боль. Этот трек работает. Он действительно замедлился по причинам, они … Причины со стороны российской федерации. Но есть соответствующие очень конкретные причины”, — сказал он.

Глава государства добавил, что этот трек откроется. Что касается гражданских, в том числе детей, он сказал, что “малое количество, но все же постепенно возвращаются”. В этом вопросе Украине помогает Катар.

Также президент сказал, что отдельная работа ведется, в частности со Швейцарией, Норвегией и некоторыми арабскими странами, над тем, чтобы вернуть украинцев.

Финансовая и военная помощь от США

Президент уверен, что США окажут Украине помощь, которая была обещана. Вопрос – в сроках. Он высказал уверенность, что “США нас не подведут”.

Однако если президентом Соединенных Штатов Америки станет Дональд Трамп, то политика США по отношению к Украине может поменяться. Если политика по отношению к Украине будет другой, более “холодной, более внутренней”, то есть приоритет будет делаться на внутренние проблемы и это очень сильно скажется на ходе войны в Украине.

Рассказал Зеленский и о плане «Б». По его словам, европейские страны готовы передать миллиарды евро в качестве помощи Украине, если по каким-то причинам прекратится помощь от США.

Разгульная жизнь депутатов сокращение правительства

Президент заявил, что не собирается менять свою команду. В отношении депутатов есть вопросы, но распускать Верховную Раду на фоне скандалов с нардепами во время войны он не имеет права. Для решения проблемы следует менять законодательство и проводить выборы.

Кроме того, Зеленский заявил, что работает над дальнейшим сокращением правительства. Он отметил, что без людей очень трудно управлять страной.

“Я хочу это правительство уменьшить, у меня нет денег – 500 миллиардов у меня попросили на мобилизацию”, – подчеркнул Зеленский.

“Конфликт” с главнокомандующим Сил обороны Валерием Залужным

Во время большой пресс-конференции Зеленский поставил точку в вопросе о “конфликте” с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Он подчеркнул, что имеет с главкомом рабочие отношения.

“Рабочие у меня отношения с Залужным, он должен отвечать за результат на поле боя как главком вместе с Генштабом. Есть много вопросов. Есть также командующий Таврии (командующий Таврического направления Тарнавский, – УНИАН). Это сложный вопрос, наступление. Что-то было, чего-то не хватает. Это очень сложная история”, – заявил президент.

Он отметил, что планирует работать с Залужным и в дальнейшем.

Президент также прокомментировал “выпады” нардепа Марьяны Безуглой в адрес главкома. Зеленский сказал, что Украине нужен результат, а не споры в социальных сетях.

Возвращение украинских беженцев и множественное гражданство

Президент Зеленский сказал, что многие беженцы, уехавшие за рубеж, вернутся в Украину, когда у нашего государства будет более сильная система противовоздушной защиты и уменьшится поддержка со стороны европейских стран.

Он также высказался о необходимости введения множественного гражданства. Уже есть соответствующий закон.

“В скором будущем мы будем в Евросоюзе. Поэтому я не вижу ничего плохого в таких предложениях сегодня. О множественном гражданстве я говорил еще до начала полноценной войны. И это было в нашей программе. Я действительно думаю, что это нормально. И я считаю, что украинцев действительно есть 60 миллионов в мире, и не всем нужно жить в Украине, у них есть история, есть свои семьи, кто-то родился, например, в Канаде, США. Но дать им возможность поддерживать Украину, чувствовать, что они украинцы, помогать, открывать бизнес и здесь платить налоги и т.д. – все это точно идет на пользу Украине”, – сказал глава государства.