Мастерица с Одесщины создает удивительные картины из семян без кисти и красок

Работы Светланы Нани – это удивительное искусство «рисовать» картины из засушенных под прессом разных злаков, семян, косточек плодов, цветов и т.д. В его творчестве преобладает религиозная тематика, как и в творчестве ее учителя Петра Сазоновича Козловского.

Светлана Нани — дважды рекордсменка Национального реестра рекордов Украины: в категориях «Самая большая картина из семян» и «Самая большая коллекция авторских картин из природного материала». В этой коллекции, над которой мастерица работала вместе со своей дочерью Софией, были представлены 64 картины в технике флористики. Имя художницы также внесено в каталог художников «Я – Художник».

Учительница изобразительного искусства Слободской школы в Подольском районе и руководитель кружка декоративно-прикладного искусства и флористики «Умелые руки» стала известной на территории Украины благодаря своей сувенирной коллекции изделий для фестиваля «Кодыма-фест ». Тогда на «Ярмарке мастеров» было выставлено более 100 ее изделий. Стилизованные чашки, подковы и обереги понравились участникам мероприятия. К тому же она уже успела стать лауреатом областного этапа конкурса «Учитель года» и принять участие в проекте Павла Ротара «Военно-полевой АРТ», который путешествовал по городам Украины.

– Мой прадед был реставратором в музее, дед Иван имел способность к рисованию. А нам с дочерью по душе именно флористика. У нас это искусство чаще называют прессованная флористика. Работа эта почти ювелирная, – рассказывает Светлана Нани.

Сначала готовятся семена. Для этого требуются качественные фрукты и ягоды, а также крупы, краска, лак. Мастерица предпочитает натуральные цвета и материалы: зерна пшеницы, люцерны, необработанной гречки, мака, ячменя, чечевицы, красного молотого перца.

В фонд Одесского историко-краеведческого музея она передала свою картину «Начало жизни». Одна за другой проходили персональные выставки «Мои цветы — моя судьба», «К Пасхальным праздникам» и т.д. На последней было представлено 22 картины на религиозную тематику. Она является дипломанткой премии «Творческая молодежь Одесщины», победительницей в номинации «Наndmade мастер года». Имеет звание лауреатки и диплом I степени за создание флоромозаической работы «Украина».

– У меня есть много способных учеников. Особой является Екатерина Олей – ученица пятого класса. Но каждый талантлив по-своему. У кого очень красиво получаются пейзажи, а некоторым лучше удаются портреты. И все мои ученики — мое сокровище.

Ее дочь София также живет среди красок флористики и декоративно-прикладного искусства. К сожалению, у нее мало времени для любимого занятия, ведь девушка стремится стать учительницей, как ее мамочка, и учится в Балтском педагогическом профессиональном колледже.

Сегодня, во время войны, Светлана, как и большинство из нас, помогает ВСУ. В то же время, не перестает проводить мастер-классы для детей, среди которых есть и временно перемещенные. И то и дело погружается в красочный мир искусства, туда, где цветет мирная живописная Украина.

Читайте также: