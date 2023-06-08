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Летом мобилизация может усилиться: кем пополнят ряды ВСУ?

Летом мобилизация может усилиться: кем пополнят ряды ВСУ?

В связи с подготовкой к контрнаступлению украинской армии понадобится большее количество подготовленного личного состава. Поэтому было принято решение усилить мобилизацию. Теперь ряды ВСУ начнут пополнять гражданами в возрасте 18-60 лет, которые ранее считались непригодными к военной службе.

Вручение повесток продолжится. Лицо, получившее повестку, будет обязано явиться в территориальный центр комплектования (бывший военкомат) для прохождения медицинской комиссии.

Сейчас не подлежат призыву студенты дневной формы обучения, владельцы «белого билета», граждане, которые являются опекунами и многодетными родителями.

Кого могут призвать летом 2023 года

В первую очередь призывать планируется такие категории граждан:

  • снятых с учета по состоянию здоровья;
  • мужчин 28-60 лет, годных или ограниченно годных;
  • мужчин 18-27 лет, которые приходят на контрактную службу или состоят на воинском учете.

Решение о призыве будут принимать по итогам прохождения медицинской комиссии.

Сейчас процесс прохождения медкомиссии оптимизирован – начала действовать единая электронная справка. В правительстве считают, что этот документ поможет существенно снизить количество «уклонистов».

Нововведение заключается в том, что теперь медработники, осуществляющие осмотр, имеют доступ ко всем базам. Это означает, что граждане, ранее не имевшие серьезных заболеваний, но потом предъявили справку о болезни, будут проверяться тщательнее и проходить дополнительные обследования.

Мобилизация студентов: кто имеет право на отсрочку?

Студенты стационаров, как и раньше, имеют право на оторочку. Если их отчисляют из ВУЗа, они могут быть призваны в ряды ВСУ. Также студентов могут призвать в период, когда они, например, уже закончили обучение на бакалавра, но в магистратуру еще не поступили.

Таким образом, в учебе возникает перерыв в несколько месяцев и они могут быть законно призваны на военную службу. Выезжать за границу студентам по-прежнему запрещено.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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