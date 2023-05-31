В Украине снизили призывной возраст: кто подлежит мобилизации 

Вчера, 30 мая, Верховная Рада уменьшила предельный возраст пребывания граждан на воинском учете призывников с 25 до 27 лет.

Парламент вчера проголосовал за закон «О внесении изменений в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» №9281, тем самым уменьшив предельный возраст призыва на срочную военную службу с 27 до 25 лет.

Это значит, что в мирное время мужчины, которые достигнут 25 лет, будут освобождены от срочной военной службы. При этом в военное время на воинский учет теперь будут принимать мужчин не с 27, а с 25 лет.

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что снижение возраста призыва необходимо для пополнения мобилизационного резерва. Ранее предельный призывной возраст составлял 27 лет. Если мужчине исполнялось 27 лет и он не служил в армии, то мобилизовать его принудительно не могли.

С принятием закона, мужчин возрастом от 25 до 60 лет даже без опыта военной службы смогут принудительно мобилизовать в военное время.

Таким образом, после принятия закона расширился круг лиц, которые могут быть мобилизованы. Пополнение резерва будет происходить за счет призывников возрастом 25 и 26 лет, которые раньше мобилизации не подлежали.

Юристы считают, что принятие этого закона ничего не изменит, ведь во время всеобщей мобилизации могут призвать любого совершеннолетнего мужчину. В статье 23 Закона Украины «О мобилизации» не содержится упоминаний о призывном возрасте.

Во время действия военного положения, мобилизованные с опытом военной службы могут направляться сразу в воинские части. А если у призывника нет опыта службы, то его должны обучать как минимум месяц.

По закону мобилизовать могут такие категории мужчин:

военные(в том числе контрактники), которые закончили службу до 24 февраля 2022, не достигли предельного возраста пребывания на службе и пригодны по состоянию здоровья;

пригодные по состоянию здоровья мужчины в возрасте от 25 до 60 лет без опыта военной службы;

мужчины в возрасте от 18 лет, которые согласились на контрактную службу;

ограниченно пригодные во время военного положения мужчины с опытом и без опыта службы;

снятые и исключенные с военного учета до 24 февраля 2022 года (то есть владельцы так называемого «белого билета»), полностью или ограниченно пригодные к службе во время военного положения по решению военно-врачебной комиссии;

лица с инвалидностью, если они мобилизуются добровольно;

лица, у которых есть право на отстрочку по семейным обстоятельствам, могут быть призваны только добровольно на службу по месту жительства.

Не могут быть мобилизованы мужчины, которых исключили из военного учета из-за совершения тяжкого преступления.

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Фото иллюстративное.