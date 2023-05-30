Новости Одессы и Одесской области

Смогут ли 17-летние юноши выехать из Украины?

Смогут ли 17-летние юноши выехать из Украины?

В сети распространяется информация о том, что 17-летним юношам могут запретить выезжать за границу. В Госпогранслужбе дали пояснения.

После введения в Украине военного положения ограничен выезд гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет (кроме определенных исключений). На 17-летних юношей эти ограничения не распространяются, сообщают в Госпогранслужбе.

Следовательно, Госпогранслужба не ограничивает выезд за границу юношей до 18 лет.

Оформление граждан на государственной границе осуществляется в соответствии с нормами законодательства и Правил пересечения государственной границы гражданами Украины.

Также в Госпогранслужбе добавили, что физическое лицо, достигшее 16-ти лет, имеет право на свободный самостоятельный выезд за пределы Украины.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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