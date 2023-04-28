Куда обращаться за правовой помощью военнослужащим?

Кому поможет бесплатный адвокат? В Украине работают центры бесплатной правовой помощи. Они предоставляют первичную и вторичную помощь. ПОДРОБНЕЕ

Как переселенец из Херсона помощь от Красного Креста получить пытался Очень трудно, а точнее (не побоюсь этого слова – невозможно) передать тот не просто космический – галактический уровень счастья, которое испытали херсонцы, увидев 11 ноября прошлого года на улицах города украинских военных. И пытаться не буду! И буквально через несколько дней после этого у райсобесов города выстроились огромные очереди: шла запись на получение матпомощи (1200 грн) от МКК – Международного Красного Креста херсонцам, не оставившим свой город в период рашистской оккупации. ПОДРОБНЕЕ

Кому надо подать новое заявление на субсидию? Большинство людей, которые получали субсидии в прошедшем отопительном периоде, автоматически получат их и с мая (если не изменилось имущественное состояние или состав семьи). ПОДРОБНЕЕ

Одесские тепловики получили 2 мощных генератора из Польши Одесские тепловики уже начали подготовку к следующему отопительному сезону. И в рамках этой подготовки они получили два генератора на 650 кВт каждый. Их предоставило Государственное агентство стратегических резервов (Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych; Варшава, Польша). ПОДРОБНЕЕ