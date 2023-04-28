Новости Одессы и Одесской области

Куда обращаться за правовой помощью военнослужащим?

Куда обращаться за правовой помощью военнослужащим?

По информации Министерства юстиции, бесплатная первичная правовая помощь доступна всем военнослужащим. Что сюда входит?

В частности, к бесплатной первичной правовой помощи можно отнести:

  • консультации и разъяснения по юридическим вопросам;
  • помощь в составлении заявлений, жалоб и других документов правового характера.

А вот на бесплатную вторичную правовую помощь могут рассчитывать участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны. Она предполагает:

  • защиту и представительство интересов в судах, других государственных органах, органах местного самоуправления, перед другими лицами;
  • составление документов процессуального характера.

Воспользоваться бесплатными услугами центра правовой помощи можно:

  • позвонив по телефону: 0-800-213-103 (звонки бесплатные);
  • позвонив в Телеграмм: (067) 721-31-03;
  • посетив ближайший центр правовой помощи.

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Фото: Судово-юридична газета

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Редакция ПРОФИЛЬ

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