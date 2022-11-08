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В Одессе подпольно печатали «документы» для уклонистов

В Одессе подпольно печатали «документы» для уклонистов

В Одессе сотрудники миграционной полиции разоблачили подпольную типографию, где изготовляли поддельные документы о непригодности потенциальных призывников к прохождению военной службы по состоянию здоровья. Эти документы могли использоваться для пересечения государственной границы Украины, сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.

Как рассказали в полиции, стоимость одного пакета документов для выезда уклонистов за границу составляла 65 тысяч гривен. Сюда входили поддельные удостоверения военнообязанного, справка военно-врачебной комиссии и справка центра комплектования и социальной поддержки.

Деньги переводились на банковские карты, оформленные на подставных лиц, которые так же привлекались для отправки документов. Криминальный заработок в отдельные дни составлял более 130 тысяч гривен.

Подпольная типография в Одессе2

Работу подпольной типографии и фотостудии курировал 27-летний одессит, у которого были соответствующие навыки цифровой обработки документов и их подготовки. Поиск потенциальных клиентов, реклама «услуг» и обсуждение расчетов проходила в специально созданном для этой цели телеграм-канале.

В ходе обыска правоохранители изъяли 66 комплектов фальшивых документов, печати и штампы.

Подпольная типография в Одессе3

«Руководителю» типографии грозит до семи лет лишения свободы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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