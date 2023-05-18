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На “закрытых” одесских пляжах мужчинам будут вручать повестки

На “закрытых” одесских пляжах мужчинам будут вручать повестки

Мужчин, посещающих одесское побережье, в частности пляжи, могут там ждать сюрпризы в виде сотрудников ТЦКиСП (военкоматов) с повестками.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.

Хотя официально курортного сезона в Одессе в 2023 году не будет из-за опасности мин и обстрелов, люди все равно посещают пляжи. 

И там отдыхающие могут получить повестку, ведь даже закрытые пляжи — это общественные места.

мужчине вручают повестку на пляже

В Одессе мужчине вручают повестку на пляже. Фото: УСИ

— Вручение повесток допускается в любых местах. То есть общественные места все открыты для общего посещения, могут быть такими, где может проводиться уведомление граждан. Абсолютно не исключено, что и там тоже», — сказала Гуменюк.

Еще представитель Сил обороны добавила, что повестка — это не способ наказания. Уведомления проводятся в тех местах, где есть военнообязанные граждане.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, кого могут призвать в ближайшее время?

Также мы писали, что мобилизация в 2023 году только усилится.

Заглавная иллюстрация: Суспільне. Черкаси; фото: УСІ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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