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Мобилизация: кого могут призвать в ближайшее время?

Мобилизация: кого могут призвать в ближайшее время?

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в соответствии с которой все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы.

По словам начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, в настоящее время в Силы обороны мобилизуют такие категории мужчин:

  • пригодных по состоянию здоровья с военным опытом;
  • пригодных по состоянию здоровья мужчин от 28 до 60 лет без опыта службы;
  • ограниченно годных во время военного положения и непригодных в мирное время мужчин от 28 до 60 лет;
  • снятых и исключенных с военного учета мужчин от 18 до 60 лет, признанных пригодными или ограниченно пригодными во время военного положения, не имеющие отсрочки или не совершивших тяжкое преступление;
  • лиц с инвалидностью и мужчин, имеющих отсрочку по семейному положению, – только добровольно и по месту жительства.

Мужчины призывного возраста от 18 до 27 лет и женщины не могут быть принудительно мобилизованы, если еще не проходили срочную службу (службу по контракту для женщин), однако они могут добровольно подписать контракт с подразделениями Сил обороны Украины.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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