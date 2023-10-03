«Ласка», «Диллер», «Садюга», «Катрина» и Назар: о тех, кто воюет или помогает на фронте

Читатели «Одесской жизни» знают хрупкую женщину Лану Яр как волонтера и командира добровольческого объединения патронатного сопровождения «Соул». Одна из обязанностей ее патронатной службы — психологическая, социальная и гуманитарная помощь военным, особенно на передовых позициях. Рассказываем о тех, кто сегодня стоит в строю.

В чем ценность вкусностей из Макдональдса?

Недавно Лана Яр с позывным «Ласка» и ее команда — военный психолог «Катрина», реабилитолог «Садюга» и замкомандира «Диллер» — отправились в прифронтовую зону, чтобы поддержать наших защитников. На этот раз, среди прочего, целью этого нелегкого пути было доставить ребятам на передовую вкусности из Макдональдса.

– Я не скажу, что поездка далась нам легко. Мне было очень тяжело возвращаться домой, проезжая кафе и разные заведения, где гуляли веселые люди, когда только час назад я видела цену этой жизни. Но я благодарна каждому, кто помог нам преодолеть этот путь. Благодаря обычным украинцам мы привезли защитникам около 500 пирожков, очень много арбузов и других вкусностей, на которые люди собирали деньги или сами приносили продукты. И это, несмотря на то, что у нас даже нет собственного автомобиля, — рассказывает Лана Яр.

Находясь примерно в 10 километрах от фронта на Запорожском направлении, команда из четырех женщин открыла целый пункт психологической и реабилитационной помощи. Они приехали в тот момент, когда наши ребята собирали вещи своих раненых и погибших друзей. Пока помощницы командира оказывали помощь и консультации, Лана отправилась еще дальше — в прифронтовую деревню в Донецкой области, куда должна была довезти средства тактической медицины и самое главное — заказ из Макдональдса.

— Для меня это желание было не детской игрой, а необходимостью оказать заботу и душевное тепло защитникам. Два дня на позициях были исполнены как веселых моментов, так и болезненных ситуаций. Нам, девчонкам, не было страшно от взрывов и недалеких прилетов авиабомб. Рядом были сильные духом мужчины, некоторым всего по 22 года. Но это внимательные, серьезные, сильные мужчины, которые знают, что такое цена жизни, – эмоционально вспоминает командир патронатной службы.

О чем мечтает 23-летний Назар в окопах на востоке?

На Донецком направлении, в прифронтовом селе, Лане Яр удалось пообщаться с парнем, для которого окопы являются домом уже пять лет, несмотря на его юный возраст. У него было всего 40 минут, чтобы «отвлечься» от тяжелых боев, в которых неделю назад он потерял на своих глазах побратима, и ответить на вопросы, которые подготовил для него журналист «Одесской жизни». Так, вместе с командиром патронатной службы «Соул», нам удалось сделать интервью с 23-летним защитником Назаром с Тернопольщины.

— Назар, расскажи о своей жизни до этой войны.

— Я бы никогда не подумал, что пойду в армию, тем более добровольно и на контракт. Но все изменилось в 2014 году, когда заинтересовался националистическими движениями и стал исследовать историю украинских земель и нашего государства. Дух защиты ценностей и правды рос с каждым днем. Мы с друзьями даже вели активное сопротивление разным застройкам в парковых зонах моего города. Очень крутым жизненным поворотом считаю знакомство в 2016 году с парнем, который стал для меня лучшим другом. Мы вместе планировали подписать контракт в одном из подразделений Национальной гвардии Украины. Именно в эти моменты я понял, кем хочу быть. Что моя тогдашня жизнь, а работал я поваром и официантом, не доставляет мне удовольствия. Но, к сожалению, я не прошел отбор из-за проблем со зрением, и тогда, в 2018 году, подписал контракт с ВСУ.

– Что сейчас входит в твои обязанности на фронте?

— Уже несколько недель я занимаю должность оператора-топогеодезиста — рассчитываю данные для стрельбы артиллерии. До этого был в должности главного сержанта взвода управления. Но из-за высокой интенсивности стрельбы находился в расчете для помощи в подготовке и подносе снарядов для более быстрого темпа стрельбы и уменьшения нагрузки на человека, отвечающего за снаряды. Каждый день идут тяжелые бои. В очень активные периоды наше подразделение может выстреливать по технике и пехоте противника более нескольких сотен снарядов в сутки. Их ресурс техники и живой силы вроде бы не заканчивается. Когда темп уменьшается и у нас есть час-два для отдыха, они преследуют нас даже во сне.

— С какими трудностями сталкиваетесь?

— Самые распространенные трудности среди военных — обстрелы и быт, организованный исключительно по фантазии и желанию. Поскольку обстрел может быть в любой момент, необходимо иметь защищенное место, где можно безопасно пересидеть. Но есть и другие обыденные проблемы. К примеру, в летний период есть душ, а с наступлением холодов возможности им пользоваться нет.

— Как вас поддерживает государство?

— Государство обеспечивает нас всем необходимым, но хочу выделить помощь волонтеров и патронатной службы, которые никогда не забывают о нас. Они постоянно угощают вкусной едой, возят одежду, передают предметы первой необходимости. Чего стоят детские рисунки и письма. Это очень большая поддержка, понимание того, что все верят в нашу победу. Мы не можем подвести их.

— Какой ты видишь Украину после войны?

— Страну без взяток и тупой бюрократии. Смена совковых командиров и бумажной армии на армию НАТО, с обеспечением и подготовкой военных. Надежность границ и уверенность, что никакая ракета и дрон не залетят в дом. Полное восстановление городов, в первую очередь школ, детских садов и всевозможных заведений, чтобы дети как можно быстрее забыли эту войну.

— Совет военных гражданским, как не упасть духом?

— За время полномасштабного вторжения были ситуации, в которых становилось очень страшно, особенно, когда наши военные находились в окружении на «Азовстали». Тогда я понимал, что у нас еще не все так плохо и продолжал делать свою работу. Каждый должен брать себя в руки и делать все возможное и невозможное, помогая тем, кому еще труднее. Не следует забывать, что в стране продолжается война, обязательно поддерживать Вооруженные силы Украины и семьи погибших военных.



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