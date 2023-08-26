Лана Яр: интервью с девушкой, сменившей платье на военную форму

Война изменила каждого из нас. И как прежде мы уже не будем. Яркий пример – хрупкая украинка из Кривого Рога по имени Лана Яр. Когда-то она сменила красивые девичьи платья на камуфляж и берцы, чтобы заняться военным патронатом. Теперь Лана является основательницей патронатного движения и помогает нашим защитникам и гражданским украинцам пережить ужас войны.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, как в Украине работает патронатная служба, основательницей которой является наша героиня.

Помочь военным

— Как вышло, что ты выбрала дело, связанное с военным патронатом?

— Еще с 2014 года я осознанно посвятила себя поддержке военных, но не официально. Я помогала в вопросах здоровья и восстановления, мировоззрение позволяло мне стать для них духовным наставником, психологом для души. За все эти годы я стала для них близка потому, что понимаю юмор, основы деятельности. Ко мне следовали совету, с проблемами и счастливыми моментами.

– Чем ты занималась до войны?

— Последние 18 лет я посвятила людям: многое училась, изучала ароматерапию, фитотерапию, нутрициологию, психологию, кроме этого помогала людям укреплять здоровье, найти себя. Жила в Кривом Роге вместе со своими дочерьми. Там и встретила полномасштабную войну, не ехала даже при наступлении на город, потому что знала, что там нужна. За период наступления ко мне приезжали многие военные и сотрудники полиции при поддержке и советах, пока мы все остались друзьями и близкими людьми.

– Какая ты была тогда и какая сейчас?

— Могу сказать, что самые сильные изменения во мне зародили дни наступления, особое состояние, напряжение, понимание реальности. Вернее то, что больше не будет, как раньше. Я стала более суровой к окружающему и себе, более молчаливой, возможно, во мне проснулись более мужские черты, потому что я углубилась в военные вопросы, требующие отнюдь не женских качеств.

Чтобы родные военных и наши воины понимали: они не сами

— Самое тяжелое и самое замечательное в твоей деятельности?

— Я очень люблю свое дело, это мое вдохновение и стимул идти дальше. У меня много планов, мнений. Я желаю совершить патронатную службу местом, куда каждый военный может обратиться с бедой или просто найти у нас место тишины, покоя и поддержки. Чтобы родные военных и наши воины понимали, что они не сами. Конечно, эти амбиции не могли бы полностью реализоваться без единомышленников. Наша команда это не единение девочек, которые просто весело проводят время. Это умные женщины, которые знают, работают над собой и понимают всю серьезность дела. Но бывает очень тяжело, когда получаешь телефонный звонок: «У нас 300-й…» или «У нас 200-й…». К такому не привыкнешь. Потом узнаешь возраст военного, а ему бы еще жить и жить. Так что работа у меня круглосуточная и без выходных. Хотя, наверное, из тяжелейшего я бы выделила еще отсутствие финансирования нашего дела. Ребята все время нуждаются в поддержке и лечении, а мы никак не можем собрать на мобильную стоматологию.

— С каким ужасом ты сталкивалась?

— Ужас, это когда мне звонит по телефону совсем юная жена и рассказывает, что наш патронатный военный погиб. Ужасы, когда люди не хотят помогать, относятся не ответственно к тем вопросам, которые могут спасти жизнь. Каждый момент в этой войне ужасен. Молодые ребята должны наслаждаться жизнью, а не гибнуть и терять здоровье. Мамы должны видеть своих сыновей, внуков, а семьи – быть рядом.

Не женское дело

— Расскажи о взаимоотношениях среди военных, как мужчины относятся к женщинам, принимающим участие в вопросах войны?

— Я считаю, что отношение напрямую зависит от деятельности. Есть волонтеры, и их многие занимаются помощью для картинки в соцсетях. Поэтому в начале моей деятельности военные относились не слишком серьезно. Сейчас все изменилось. Меня как женщину, личность и специалиста уважают. Даже те, кто проявлял ко мне внимание как к женщине, теперь называют меня «вы», озвучивая мою должность, и не позволяют себе лишнего. Это и было моей основной целью, чтобы военные поняли, что рядом образованные женщины, имеющие цель, идущие к ней, и наша деятельность имеет серьезные намерения. Конечно, бывают и неприемлемые вещи, но мы блокируем все моменты и, несмотря ни на что, идем дальше. Например, многие мужчины на просторах интернета, которые «не рождены для войны», очень часто пишут нам, что мы занимаемся пиаром и что лучше мы пошли бы на войну. Но мы понимаем, что психологические расстройства сейчас наиболее распространенная проблема, и не обращаем на таких людей внимания.

— Что ты сделаешь, когда война закончится? Ты видишь себя в другой деятельности?

— Когда война закончится, моя деятельность не изменится. Я уже окончательно решила, что буду заниматься патронатом военных, сейчас начинаю свое отдельное, самостоятельное движение в этом. Планирую уделять внимание полноценному восстановлению людей после ужасающего прошлого.

Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» та WAN-IFRA в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів

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