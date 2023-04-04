Что такое НАТО и почему в него стремится Украина

Договор о создании НАТО был подписан 4 апреля 1949 года. С тех пор организация значительно расширилась. Вступить в нее стремятся всё новые страны. Что такое НАТО, каковы цели этой организации и как менялось наше отношение к ней, узнавала «Одесская жизнь».

Какие страны входят в НАТО

Расшифровывается НАТО как «Организация Североатлантического договора», в переводе на английский – North Atlantic Treaty Organization, то есть NATO. Это – международный военно-политический союз, созданный для коллективной обороны и безопасности стран Европы и Северной Америки.

Сегодня в НАТО входят 30 стран: Албания, Бельгия, Великобритания, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Германия, Норвегия, Северная Македония, Польша, Португалия, США, Турция, Венгрия, Франция, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Румыния, Болгария, Словакия, Словения, Хорватия, Черногория.

Почему все говорят о пятой статье НАТО

У Североатлантического союза нет собственных вооруженных сил. Для решения вопросов используются армии стран — участников Альянса. Но основой существования НАТО является так называемый принцип «коллективной обороны», который предусматривает, что вооруженное нападение на одного или нескольких членов организации расценивается как агрессивные действия против всех ее участников. В таком случае страна НАТО, подвергшаяся нападению, может рассчитывать на помощь всех остальных государств-участников. Эта помощь может носить любой характер, необязательно военный. Все это и предусмотрено статьей №5 Североатлантического договора.

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Что такое «стандарты НАТО»

Большая часть стандартов НАТО касается вооружения и способов ведения войны. Это включает и развитие военно-оборонной промышленности, научные исследования, новейшие технологии.

Есть целый ряд стандартов относительно оружия каждого этапа — от изготовления до ввода в эксплуатацию и транспортировки.

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Существуют стандарты, регулирующие ведение военных операций, — их планирование, логистику, тыловое обеспечение.

Также в НАТО введены стандарты прозрачности осуществления закупок, оборонного планирования, бюджета, так называемый гражданский контроль над вооруженными силами.

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Как стать членом НАТО

К НАТО может присоединиться любая страна. Но вступить в организацию не так-то просто.

В первую очередь для этого необходимо согласие на присоединение всех стран — членов НАТО.

К тому же требуется выполнить План действий по членству (ПДЧ). Это программа, где рассматриваются политические, экономические, правовые вопросы страны, ее ресурсы, оборона и военный потенциал. Впрочем, ПДЧ никогда не был юридическим требованием. И после вторжения россии в Украину Финляндия и Швеция подали заявки на вступление без этого плана.

На сегодня заявка Финляндии принята всеми членами НАТО. Членство в Североатлантическом союзе Швеции пока заблокировано Турцией из-за политических вопросов.

Хотят ли украинцы в НАТО

Впервые о желании Украины вступить в НАТО заявил в 2002 году президент Леонид Кучма. Тогда вступление в НАТО поддерживали 32% граждан, почти столько же были «против».

В последующие годы желание стать членом НАТО снизилось до рекордно низкого в 2006 году: 15,4% украинцев «за», 63,9% — «против».

В 2014 году, после аннексии Крыма и вторжения на востоке страны, народная поддержка членства в НАТО выросла более чем в 2,5 раза: 47,8% украинцев — за вступление в организацию, 32,4% — против.

Сейчас поддержка курса Украины в НАТО рекордная: 82% — «за», и всего 4% — «против».

Украина подала заявку на ускоренное вступление

В сентябре 2022 года заявление о вступлении в НАТО в ускоренном порядке подала Украина. Его поддержали 11 стран: Северная Македония, Польша, Румыния, Словакия, Хорватия, Чехия, Черногория, Канада, Литва, Латвия и Эстония. Остальные государства препятствием для вступления Украины в НАТО считают войну, необходимость экономических реформ, проблемы с коррупцией.

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