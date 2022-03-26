«Разом до перемоги»: Национальной гвардии Украины – 8 лет

Сегодня, 26 марта, Национальная гвардия Украины отмечает восьмую годовщину со дня своего возрождения. Ее сформировали в 2014 году, как современное военное формирование повышенной оперативной готовности и мобильности для усиления военного и правоохранительного ядра.

Сегодня Национальная гвардия – неотъемлемая и эффективная военная структура, отвечающая за безопасность и оборону нашего государства. В период российского вторжения в Украину воины проявляют особенную мужественность и бесстрашие в борьбе с врагом.

Гвардейцы ежедневно принимают активное участие в спецоперациях по безопасности нашей страны. Большую часть этих операции проводят на юго-востоке Украины.

Интересно, что Национальная гвардия Украины как самостоятельная силовая структура уже существовала – это было с 1991 по 2000 год. Но затем ее расформировали, и только в 2014 году возродили. Это случилось после аннексии Крыма и оккупации Россией Донбасса.

Первые батальоны гвардейцев – имени генерала Кульчицкого – собирали из добровольцев самообороны «Майдан». Во второй батальон вошли бойцы батальона самообороны «Донбасс». А вот не менее известный полк специального назначения «Азов» был реорганизован из батальона патрульной службы милиции.

Главная задача Национальной гвардии – обеспечить общественную безопасность и охрану порядка, защищать права, жизнь, законные интересы и свободу украинцев, государства и общества. Кроме этого, гвардейцы принимают участие в антитеррористических операциях и помогают Вооруженным силам Украины в борьбе с агрессором.

На этой войне профессионалы Национальной гвардии:

сбили три самолета СУ-25 и четыре вертолета противника;

уничтожили четыре танка (еще четыре были выведены из строя), а также боевые машины пехоты, БТРы, другую бронетехнику врага и установки РСЗО БМ-21 «Град», грузовые автомобили;

обеспечивают выполнение заданий на 164 блокпостах по всей Украине;

обеспечивают охрану и оборону около 500 объектов, в том числе 218 объектов критической инфраструктуры;

ежедневно перевозят более 400 тонн грузов (разного назначения) для обеспечения выполнения военных задач.

И все это гвардейцы делают ради защиты независимости Украины и мирных граждан.

С днем Национальной гвардии Украины всех наших защитников! Спасибо за службу и пусть Бог хранит вас! Вместе мы сила!

Фото из открытых источников