Госпитальер и волонтер из Балты: каждая помощь – это приближение Победы

Волонтеры — люди, добровольно отдающие свое время и силы, чтобы помочь другим и сделать мир вокруг лучше. Особое значение их деятельность приобрела во время российской агрессии в Украине. Наш рассказ – о Владимире Герасимове — предпринимателе, спортсмене, госпитальере и волонтере из Балты.

Каждый украинец должен найти свой способ национального сопротивления, потому что только объединившись в единое целое можно преодолеть враждебное нашествие. Так считает Владимир Герасимов. Война, как и волонтерство, началась для него в 2014 году, когда друг и партнер по бизнесу, служивший на Востоке, обратился за помощью: нужна была амуниция. Тогда Владимир впервые попал в зону боевых действий, привез снаряжение балтским ребятам на передовую.

— Это была моя первая поездка к нашим ребятам из 61-го Одесского мобильного госпиталя. Тогда был «иловайский котел» и они были мобилизованы, все видели и помогали вывозить тела парней. С этого начался и мой путь как волонтера.

Владимир Герасимов – боец добровольческого формирования территориальной громады – взялся за оружие 24 февраля 2022 года. Как он говорит, чтобы защитить свою семью: жену и троих детей, свой город.

Решение вступить в ряды госпитальеров пришло после того, как окончательно понял — по направлению Приднестровья городу ничего не угрожает. В течение года был в трех ротациях в разных направлениях: Харьковском, затем — Херсонском, позже — Бахмут-Солидар. С первой же ротации вернулся с ранением, и 11 июля 2022 года считает своим вторым днем рождения. Ночью экипажи, ехавшие за ранеными госпитальерами, наткнулись на танковые мины.

— Это был час ночи. Первый экипаж наехал на танковую мину и, к сожалению, все погибли. Наш экипаж (мы ехали в трех метрах от первой машины), — вспоминает Владимир Герасимов — благодаря Богу… Мы остались все живы. Все получили осколочные ранения… У девушки-парамедика были порваны связки на ногах. Но, слава Богу, все живы, пролечились и дальше пошли помогать военным.

Убедившись на собственном опыте, насколько важен прибор ночного видения, Владимир всегда отзывается на просьбу собратьев, объявляя сбор средств:

— Мы поняли, что без приборов ночного видения очень тяжело работать. И когда ребята просят о помощи — нужно помогать. Это очень важно – помогать фронту.

В сложные времена самый надежный якорь – это семья

Сила духа и мужество Владимира Герасимова передалась и его детям. Каждый из них по примеру отца добивается побед на своем фронте.

Пример отца – образец для всех. Поэтому младший сын, несмотря на диагноз аутизма, учится в обычной школе. Для Владимира даже самые маленькие победы сына – особенная гордость. До полномасштабного наступления будущий госпитальер занимался спортом – борьбой и пауэрлифтингом. Теперь искренне радуется победам старших дочерей Алины и Виолы на спортивном фронте.

Участвуя в региональных и областных турнирах, Алина и Виола Герасимовы почти всегда занимают первые места. К сожалению, говорит жена волонтера Виталина, сейчас отец не всегда может быть рядом:

— Очень часто, когда – ротация, и мужа, отца моих дочерей, нет, он вынужден ездить, поэтому не всегда мы можем быть с нашими дочерями и поддерживать их.

В 2021 году младшая Виола выиграла кубок «Детской Лиги Дзюдо» среди девушек, где были представлены спортсмены из трех стран: Молдовы, Румынии и Украины. Старшая Алина недавно получила новый ранг – зеленый пояс от Федерации дзюдо Украины. Она – мастер спорта по пауэрлифтингу. Недавно, впервые представляя Одесскую область на чемпионате Украины по самбо (U16), девушка сразу завоевала бронзовую медаль. По словам Владимира, это весомый результат. Тем более что Алине всего 14 лет.

После трех ротаций Владимир Герасимов привез в подарок юным дзюдоистам флаг, подписанный защитниками в знак благодарности за оказанную помощь. Он висит на почетном месте и вдохновляет на новые победы.

Каждая помощь — это приближение Победы! — считает волонтер.

Особенно волнительно, когда это делают дети. Одна из таких постоянных помощников Владимира – маленькая жительница Балты София Живицкая, выпечку которой уже полюбили воины-земляки и постоянно шлют ей благодарный привет с фронта.

— Несмотря на то, что у нее есть свои трудности со здоровьем, Соня жжет печенье, пишет письма, помогает всем чем может. Ради таких детей наши бойцы стоят и держат оборону, рассказал он.

Сегодня многие родные, друзья и знакомые семьи Герасимовых на разных участках фронта защищают страну. И помощь им нужна постоянно, говорит волонтер. Поэтому когда он объявляет очередной сбор средств на приобретение необходимого оборудования для защитников, немалые суммы собираются в короткое время.

— Очень многие бойцы обращались и по поводу автомобилей. Люди отдавали свои автомобили или собирали деньгами.

«Теперь работать будет гораздо лучше. Всем – большая благодарность. Слава Украине!», — так благодарит воин, которого общими усилиями жители Балты недавно собрали на прибор ночного видения: потребность в 150 тысяч гривен «закрыли» в сутки, собрав 160 тысяч.

— Для меня победа над врагом — это, когда они (рф — ред.) осознают то, что натворили, переживут то, что пережили мы. И хочу сказать словами Джохара Дудаева, который еще до начала войны в Украине сказал: «Только, когда взойдет украинское солнце, будет развалена империя зла». Слава Украине!

Людмила Шелых

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