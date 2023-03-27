В Одессе Пункт несокрушимости превратили в Галерею стойкости

Понятие «арт-пространство» звучит как нечто очень мирное, не правда ли? Между тем, мы уже более 13 месяцев живем в военный период, в новом временном отсчете, когда боль помножена на надежду. Еще совсем недавно мы искали, где находится ближайший к нашему дому Пункт Незламності, а теперь уже можем рассказать, как это пространство превратилось в Галерею стойкости.

Как одесский Пункт Незламності стал Галереей стійкості

Мы на ул. Грушевского, 39б. Да, это Пункт Незламності, который и сейчас выполняет свои функции. Но совсем недавно он стал еще и арт-пространством под названием «Галерея стойкости» («Галерея стійкості»). Кто же эти стойкие? Это художники, объединившие свои работы в проекте «Вільні&Люті».

Вероятно, вы видели часть представленных здесь работ. Некоторые их них экспонировались на одесской Книжке, в музее Западного и восточного искусства… Теперь все многообразие творческого осмысления войны представлено здесь, в новой галерее.

Организаторы представляют эту обширную экспозицию как «результат экспериментирования художников с пространством». Одесские авторы — Владимир Уманенко, Ярослав Войцеховский, Денис Недолуженко и многие другие — показали свое видение войны, выплеснув, кажется, всю гамму своих переживаний, волнений, собственного эмоционального шторма, с которым война ворвалась в нашу жизнь.

Одесские «Вільні&Люті»

…Вы словно смотрите на все сквозь маскировочную сеть, вывешенную в начале экспозиции. Часы остановлены. Просто остановлены на раннем-раннем времени того страшного утра 24 февраля 2022 года. Работа называется «Потом была война». Здесь все — о войне, даже представленная «расстрелянная» одежда (одежда ли?). И противотанковые ежи кажутся огромным крестом…

Жанровое многообразие работ огромно. Это и картины, и плакаты (принты), и текстильные изделия, и… Нет, всего не перечислишь, да и надо ли? К любой работе можно прикоснуться вживую, «пережить», заново переосмыслить и прочувствовать вместе с ее автором. Ведь это то самое чувство, когда такое привычное «все поделилось на «до» и «после» стало уже вашим собственным опытом.

Боль, страх, жесткая сатира, а порой хохот: все это и еще многое другое вызовут у вас представленные работы. Их много, все они — очень-очень необычны, они «нового формата», военного. Они творились во времена, которых мы еще не переживали. А вся экспозиция едина — ведь все здесь представленное творили «Вільні&Люті»…

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Фото Марии Котовой