«Культурна столиця»: 10 творчих одеситів здобули премію міського голови (фото)

У суботу, 2 вересня 2023 року, у День міста, в Одесі відбулося урочисте вручення щорічної муніципальної премії Одеського міського голови «Культурна столиця», яка вручається діячам культури та мистецтва.

Премія «Культурна столиця»: що це і кому призначена

Як пояснили у прес-службі департаменту культури, міжнародного співробітництва та євроінтеграції Одеської міськради, в Одесі існує 8 національних творчих спілок. Вони повністю самостійні та потужні об’єднаннями діячів культури нашого міста, які ведуть яскраву та активну професійну діяльність. Але водночас керівництво міста вважає за необхідне надавати творчим спілкам постійну допомогу, підтримку, стимулювати нові творчі здобутки.

«Тому, з ініціативи міського голови, одеською міською радою було прийнято рішення розпочати з 2017 року проект – щорічну муніципальну премію Одеського міського голови «Культурна столиця» для преміювання діячів культури Одеси, які своєю творчістю та громадською діяльністю роблять величезний внесок у розвиток культури нашого міста», – зазначається у повідомленні.

Хто став лауреатом премії «Культурна столиця» у 2023 році

Цього року лауреатами премії «Культурна столиця» стали такі одесити.

Яків Майстровой – краєзнавець, історик. Сьогодні і авторитетні вчені, і відомі краєзнавці високо оцінюють його багаторічну працю, в результаті якої 1998 року побачила світ його перша книга – топонімічний довідник «Вулиці Одеси». Дванадцять років наполегливої роботи в архівах та бібліотеках, у цілеспрямованих подорожах Одесою призвели до народження топонімічного довідника «Історія Одеси в назвах вулиць», в якому розповідається про минуле та сьогодення понад 2000 об’єктів топонімики міста Одеси.

Дмитро Мілютін – парфумер, фотохудожник, колекціонер, підприємець, меценат, волонтер, член Гільдії парфумерів України. Його колекція парфумів – одна з найбільших в Україні та Європі. Автор та творець низки персональних духів для відомих у всьому світі людей. Одне з його творінь – авторський персональний парфум – подарований почесному громадянину Одеси, великому другу України Борисові Джонсону.

Сьогодні парфумерний бутік-студія Дмитра Мілютіна перетворено на справжній волонтерський центр. Більшість його доходів від підприємницької діяльності йде потреби ЗСУ.

На початку цього року з ініціативи Дмитра Мілютіна було відреставровано скульптурну композицію «Дві кулі» на Ланжероні.

Андрій Осiпов – письменник, кінопродюсер, член Національної спілки кінематографістів України, громадський діяч. З грудня 2016 року очолює Одеську кіностудію.

У 2017 році за його ініціативою Андрія на території кіностудії було відкрито Музей кіно, присвячений 110-річчю національного кінематографа, а 2018 року – Музей техніки кіно ім. Йосипа Тимченка. Також було випущено серію книг про історію кіно під загальною назвою «Бібліотека Одеської кіностудії».

Олексій Петухов – джазовий піаніст, композитор, аранжувальник, викладач та продюсер. Бере активну участь у багатьох концертах та джазових фестивалях в Україні та за кордоном, проводить майстер-класи, часто є арт-продюсером багатьох концертів та музичних заходів.

Пріоритет Олексія Петухова – популяризація джазової та авторської музики, написаної для фортепіано, джазового тріо, комбо складів, струнного оркестру i навіть хору. Він також співпрацює з Одеською обласною філармонією та театрами Одеси як постійний виконавець, композитор та аранжувальник.

Катерина Піменова – незмінна директорка галереї «ARTODESA» з перших днів її відкриття в Міському саду. За ці роки вона створила у цьому новому просторі особливу атмосферу гармонії та дружелюбності. У галереї відбуваються не лише виставки художників, а й презентації, концерти, творчі зустрічі та майстер-класи, соціальні акції. Лише у 2023 році тут відбулося 15 подій, серед них виставки Бориса Бухмана та Дмитра Мілютіна, концерти учнів школи Столярського та проекту «Опера на благо», соціальний проект присвячений донорству, благодійний аукціон, проект до Дня міста.

Олександр Сінельніков – член правління національної Спілки Фотохудожників України, Заступник голови Міського клубу фотохудожників «ФОТОН-2», керівник творчої фотогрупи «Місто». У квітні 2022 року організував благодійну виставку-продаж одеських фотографій, де було зібрано 15 тис. грн для ЗСУ. Лауреат щорічної премії Паустовського 2023 року в номінації «Мариністика» (фото).

Володимир Уманенко – художник, дизайнер, куратор культурологічних проектів, це та людина, яка тримає руку на пульсі сучасного мистецтва Одеси. Саме на великий культурний простір мріє перетворити художник на наше місто. «Книжка», Дерибасівська, Театр ляльок, Музей західного та східного мистецтва, галерея Незламності – здається, це не весь перелік творчих локацій, яких торкнулася рука Володимира Уманенка. З 24 лютого 2022 року він організував 66 вуличних виставок «Воля – не смерть», перформансів та кілька великих виставкових проектів у музеях та галереях.

Борис Барський – актор, режисер, поет, Народний артист України, керівник «Театру Маски». Як керівник небюджетної установи Театру, не маючи фінансової підтримки від держави та міста, Борис забезпечує його діяльність під час війни.

Театр під керівництвом Бориса Барського у повному складі регулярно проводить зустрічі з городянами та гостями Одеси «під відкритим небом», актори виходять на вулиці міста, спілкуються з людьми. Театр – активний учасник багатьох міських подій.

Вадим Бессараб – музикант, композитор, імпровізатор, головний диригент Одеського академічного українського музично-драматичного театру ім. Василя Василька. «Музика народжується в тиші і складається з пауз» – улюблена фраза музиканта.

Він пише музику та відповідає за музичне оформлення вистав театру. За останні півтора роки в театрі було створено чотири спектаклі за його безпосередньої участі.

З початком повномасштабного вторгнення свій талант музикант використовує у численних благодійних акціях та концертах на користь ЗСУ.

Ігор Гусєв – український художник, літератор, автор перформансів, фільмів, об’єктів та інсталяцій, учасник та організатор безлічі мистецьких акцій. Входить до числа найвідоміших художників України у міжнародному просторі.

Нещодавно в одеській «Галереї стійкості» на Грушевського відкрилася виставка Ігоря Гусєва «Високоточне кохання або Третя світова». На виставці представлено роботи, де художник розмірковує про наслідки теракту на Каховській ГЕС.

А після відзначення лауреатів відбувся концерт Одеського муніципального театру духової музики імені народного артиста України А. Саліка. Солісти театру та камерний оркестр «BLACK SEA ORCHESTRA» виконали світові хіти.

Фото з Facebook-сторінки департаменту культури, міжнародного співробітництва та євроінтеграції Одеської міськради