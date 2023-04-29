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В Одессе открылась фотовыставка о хрупком и прекрасном мире

В Одессе открылась фотовыставка о хрупком и прекрасном мире

В галерее «ARTODESA» Летнего театра одесского Горсада открылась благотворительная фотовыставка предпринимателя, парфюмера, волонтера, коллекционера Дмитрия Милютина «Миті прекрасного». Особенность: представленные работы можно купить. Все вырученные средства идут исключительно на нужды ВСУ.

Красота и сила работ одесского фотохудожника

«Дмитрий Милютин довольно давно экспериментирует в области современной художественной фотографии. Предметом его пристального внимания становится много простых и одновременно поэтических моментов нашей жизни. Восход солнца, облако, цветок, волна, поле пшеницы…. Обычные явления окружающего мира приобретают в видении Дмитрия особое, эстетическое звучание… Каждый из нас может чувствовать себя частью огромного и волшебного мира, в котором так много хрупкости и нежности, красоты и силы», – рассказывают организаторы выставки.

Выставка в Одессе
Фото Дмитрия Милютина, Одесса
Фотоработы одессита
Фотовыставка открылась в Одессе
Работы одесского фотографа
Фото одессита Дмитрия Милютина

Одесская выставка: спасительные крылья и смелые птицы

Какие же прекрасные мгновения запечатлены фотохудожником в дни, когда Украина вот уже более чем год и два месяца в полномасштабной войне с рашистами отстаивает свою свободу?

А вы придите и сами всмотритесь в каждую представленную работу. Здесь и буря, которая «смешала землю с небом», и птицы, чьи сильные огромные крылья словно пытаются укрыть каждого из нас от беды… И одесский кот, который привычно шагает сам по себе, только, кажется, с какой-то особой осторожностью…

Работа одесского фотографа
Фотовыставка в Одессе
Война в работах одесского фотографа
Фото одесского фотографа Дмитрия Милютина
Одесса, война, фото Дмитрия Милютина
Война в работах одесского фотографа
Фотовыставка Дмитрия Милютина в Одессе
Война, котик, фото Дмитрия Милютина

Каждая работа Дмитрия – словно отдельное повествование о том, как все хрупко в нашем мире, а мы с вами – его часть, как и раскрывшийся цветок, как дождевая капля на нем.

А как же поражает, как пронизывает вот эта работа Дмитрия: кружат и кружат смелые птицы над противотанковыми ежами и колючей проволокой, и, значит, сама жизнь побеждает смерть…

Чайки, фото Дмитрия Милютина
Война в фото, работа Дмитрия Милютина
Работы одесского фотографа Дмитрия Милютина
Фотовыставка в Одессе
Одесса, Ланжерон. Фото Дмитрия Милютина
Фотоработы Дмитрия Милютина из Одессы

Вход на выставку бесплатный. Она продлится до 17 мая.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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