«Высокоточная любовь»: одесский художник научил сочувствию искусственный интеллект (фоторепортаж)

Высокоточная любовь – так называется выставка одесского художника Игоря Гусева, которая открылась 11 августа в «Галерее Незламності» на улице Грушевского.

Удивительная реальность от ИИ

С февраля 2024 года Игорь Гусев почти ежедневно рефлексирует по поводу новостей, которые мы узнаем каждое утро из почти мгновенных визуальных сообщений. Но даже среди ежедневных ужасов возникают события, которые не просто ужасают. Таким событием для него стало затопление зоопарка после подрыва Каховской ГЭС. Увидев эту новость, художник представил, как вода накрывает зверей, которые находятся в клетках, и именно это стало толчком для создания серии работ.

– Только после взаимодействия с искусственным интеллектом мне удалось принять произошедшее – признается автор. – У меня в голове стояла картинка, как тонут водоплавающие птицы. И я понял, что визуализировать это можно только с помощью искусственного интеллекта. Я начал работать и из-за визуального перелома самого себя, я вышел в более или менее нормальное психологическое состояние.

Как результат, на стенах галереи можно увидеть десяток работ из новой серии, созданной в соавторстве с ИИ. На них проникновенные сюжеты почти апокалипсиса. Сам художник увидел эти работы впервые в таком формате.

– Я сталкиваюсь с какой-то странной реальностью. Она вроде бы и виртуальная, и вроде бы, это мое. Это совершенно новые чувства, которые я раньше не испытывал, – признается художник.

Вторую половину зала заполнили работы серии «Дневник третьей мировой». Это небольшие работы, почти ежедневные месседжи, которые являются ответом на российскую агрессию. Большинство из них знакомы зрителям, ведь их можно найти не только на страницах Игоря Гусева в социальных сетях, но и по многочисленным уличным выставкам «Воля не смерть», которые регулярно представляет на Дерибасовской и Книжке куратор Владимир Уманенко. Большинство работ выполнено на форзацах старых книг, чаще всего литературы советского периода, которая в большинстве своем теперь пригодна только для такого использования. Игорь (уже без вмешательства ИИ) тонко, саркастически и иногда даже цинично переформатирует отжившие смыслы на актуальные месседжи, понятные не только соотечественникам.

PTSR LIFE: что это?

Несколько слов хочется сказать и о «Галерее Незламності». Это пространство – новый проект Музея современного искусства, который открылся весной в совершенно неожиданном районе – среди новостроек, автозаправок и автосалонов по улице Грушевского, 39Е. До российского вторжения в этом помещении находился спортивный клуб. Но с февраля прошлого года клуб закрылся и зимой здесь появился Пункт Несокрушимости. Так и появилось название – «Галерея Несокрушимости».

Интересно, что новые владельцы помещения не стали снимать старую вывеску клуба, а немного изменили расположение букв, поэтому теперь вход в галерею находится под вывеской PTSR LIFE, что придало пространству дополнительные смыслы.

Куратор галереи Владимир Уманенко рассказал, что это уже второй крупный выставочный проект и, несмотря на определенную удаленность от исторического культурного центра города, заходят сюда регулярно. Ну и сам факт того, что теперь на въезде в город вас будут встречать не только промышленные и торговые объекты, но и культурные – не только примиряет с реальностью, но и расширяет наши возможности.

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