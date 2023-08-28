Областной центр молдавской культуры открыли в Измаильском районе

В начале 2023 года в Измаильском районе был открыт областной Центр молдавской культуры (ОЦМК). Он получил прописку в самом большом молдавском селе самой «молдавской» громады.

По данным последней переписи населения, 49% жителей Ренийской громады – молдаване.

— Мы давно мечтали о культурном центре молдаван Украины областного масштаба, еще задолго до начала большой войны, — рассказывает директор ОЦМК Маргарита Бабэрэ. – Искали единомышленников, вели переговоры в органах власти, нам помогал голова Ренийской громады Игорь Плехов, который не переставал доказывать, что такой центр должен находиться не в Одессе, не в райцентре, а именно там, где компактно проживают этнические молдаване. Долгожданное для нас решение Одесского облсовета было принято во время широкомасштабной войны.

За работу мы взялись с большим энтузиазмом! Громада выделила нам три помещения на первом этаже Новосельского Дома культуры, но там требовалось провести большой объем ремонтных работ. Делали его своими силами, нам помогали жители села и наши многочисленные друзья – кто-то финансами, кто-то приходил на толоки. На сегодня ремонт завершен, оформляем помещения.

— Но ведь параллельно с этим центр вел и свою непосредственную работу?

— Разумеется. Но мы были вынуждены искать новые формы. Вы знаете, что все молдавские культурные форумы – они яркие, они наполнены зажигательной музыкой и всегда завершаются широкой молдавской хорой. В период большой войны мы не можем проводить массовые мероприятия, нет настроения для танцев – каждый день следим за положением дел на фронте…

Поэтому мы используем малые формы работы, проводим встречи в узком кругу. Например, это встречи со старожилами, которые рассказывают о старинных обычаях и традициях молдавских сел, а они разные, у всех есть свои нюансы. Снимаем видео – о молдавских традициях, о красоте нашего родного многонационального Украинского Придунавья, о праздниках, в том числе государственных. Видео озвучиваем на молдавском языке с переводом на украинский, или наоборот. В настоящее время завершаем работу над видеосюжетом ко Дню Независимости Украины.

— Как привлекаете к работе центра молодое поколение?

— Провели детский фестиваль «Джерело перлин нації» в формате онлайн, он стал международным. Свои творческие работы прислали наши друзья из Румынии, Болгарии, Молдовы. Лучшие творческие коллективы были отмечены кубками и дипломами.

— Маргарита, знаю, что вы, как представитель культурного центра, принимали участие в международных форумах по развитию трансграничного туризма. Но ведь в воюющую страну туристы не приезжают…

— Но мы думаем о перспективах! Разрабатываются механизмы функционирования туристического кластера Кагул – Рени – Галац. Есть проект «Развитие и продвижение зеленого туризма в Дунайском секторе бассейна Черного моря (Кагульский район, Молдова; Ренийская громада, Украина; Галацкий повит, Румыния)», проводятся тренинги, семинары, и мы в них участвуем.

У молдавской диаспоры Украины большие дружеские связи: в настоящее время мы собираем детский творческий коллектив для поездки на международный фестиваль в Болгарию, в село Климентово Аксаковской общины. Это село уже пять лет является побратимом Новосельского. Выступления артистов из Украины, страны, где идет война, показывают международному сообществу, насколько мы сильны духом.

И еще — мы проводим большую работу, чтобы наладить взаимосвязь со всеми громадами Одесчины, где компактно проживают молдаване: они есть в Килийской, Сафьяновской и других громадах. У нас большие планы и непреодолимое желание их реализовать.

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