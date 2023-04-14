Украинцам в Молдове: привезли книги на украинском и испекли булочки

Делегация из Рени навестила земляков в молдавском селе. Две хозяюшки – Мария Олтяну из Молдовы и Галина Маратаева из Украины — выложили на стол заранее подготовленное тесто. Запахло дрожжами, мукой — теплый, домашний аромат.

«Мы собрались здесь, в селе Кирхана Веке, для того, чтобы вместе испечь «голубей мира», — объявила заведующая сельской библиотекой Мария Кудленко — и детки тут же окружили импровизированный кухонный стол.

Каждый получил по кусочку эластичного теста – и работа закипела. Галина и Мария показывали детям, как сделать птичку, помогали тем, у кого не сразу получалось. Библиотека вмиг превратилась в большую кухню, а женщины и дети разных национальностей — в одну семью.

В Молдову отправили книги на украинском

Приехали мы в село Кирхана Веке, что недалеко от города Кахул Республики Молдова, неслучайно. У сотрудников Ренийского отдела культуры здесь есть друзья – заведующая библиотекой Мария Кудленко и ее команда: клуб старейшин «Сеньоры» и молодые волонтеры.

— Раніше ми брали участь у спільному транскордонному культурному проекті, — розповідає директорка Ренійського історико-краєзнавчого музею Галина Маратаєва. – Коли в Україні розпочалася широкомасштабна війна, Марія Кудленко вийшла на зв’язок та розповіла, що в їхньому селі теж є біженці з України. Для них у бібліотеці проводять зустрічі, майстер-класи, заходи для українських діточок. Але є проблема: немає літератури українською мовою. Гості з України просять книжки, а запропонувати нема чого. Тоді ми зібрали в Рені дитячу літературу та відправили до Молдови. Днями домна (домна з молдавської – пані) Марія знову вийшла на зв’язок та запропонувала приїхати на зустріч.

Хорошо, когда пахнет домом

На сегодня, как оказалось, в Кирхана Веке переселенцев из Украины почти не осталось — все разъехались, и домна Мария поехала в Кахул:

— Там есть два центра для… (Мария делает паузу) гостей из Украины: я не хочу произносить слово «беженцы», еще труднее для меня произнести слово «война». В этих центрах живут женщины с детьми и пожилые люди. Мы познакомились, подружились, и я пригласила их в наше село. Очень хочу, чтобы эти женщины с детками хоть ненадолго отвлеклись от тяжелых мыслей, отогрелись душой. Чтобы запахло тестом, выпечкой, ароматным чаем.

Приезд небольшой делегации из Украины стал сюрпризом. Галина Маратаева привезла домашнее тесто, заведующая Ренийской публичной библиотекой Ирина Елисейцева взяла заготовки для рукоделия, а председатель Ренийского поэтического клуба «Джерела» Лилия Олейник приехала со свежими рукописями. Пока подрумянивались булочки, Лилия читала свои стихи – о том, что на душе.

Тем временем библиотека наполнялась ароматом выпечки с ванильными нотками. Так пахнет во всех домах накануне Великодня. А ведь этот светлый праздник уже так близко.

В поисках старинного рецепта

Одесситка Оксана Хынкул приехала в Молдову с двумя детьми. Она рассказала, что ее дедушка был родом из Молдовы. Когда в Украине началась широкомасштабная война, его родственники отыскали Оксану и предложили ей свою помощь.

— Пока мы здесь, я очень хочу найти старинный рецепт пасхальных куличей, — говорит Оксана. — Бабушкины куличи были особенными, я до сих пор помню их запах и вкус. Да, я понимаю, что нужен не только рецепт — в замес идет душевная гармония и вера. Надеюсь все это здесь найти. Я очень благодарна жителям Молдовы. Мы встретили прекрасных людей, которые выслушают, поймут, утрут твои слезы, обнимут.

Захватила молдавская хора

— В первые дни войны нам было очень страшно, — продолжает разговор еще одна переселенка из Одессы. — Воздушные тревоги, долгие часы в подвалах. Для детей это было большим стрессом, и мы приняли решение покинуть дом. В Молдове нас приняли очень хорошо, дали комнату в общежитии, питанием обеспечивают. С нами работают психологи, активисты общественных организаций. Нам предоставляется гуманитарная помощь со стороны церквей. Помогают международные организации. И главное — окружают приятные, отзывчивые люди. Нас приглашают на молдавские праздники, мы изучаем местные традиции и язык и даже научились танцевать молдавскую хору.

— В Молдове нам хорошо, но мы все очень хотим домой, в Украину, — говорит жительница Березовского района Мария Петкова.

И вот хозяйки достали из духовок румяных «голубей мира», и все собрались на чаепитие. За большим столом звучали три языка одновременно. Дети перемешались в своем броуновском движении. На прощанье Лилия Олейник раздала экземпляры своей книги «Сладкий сон» с автографами – эту сказку для детей она написала еще до войны.

В завершение встречи мы поблагодарили жителей села Кирхана Веке, а в их лице всех граждан Молдовы за внимание, заботу и тепло, которыми они окружают наших соотечественников.