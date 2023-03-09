В Ренийской громаде открыли областной центр молдавской культуры

Молдаване в Ренийской громаде по последней переписи составляют 49%. Это самая «молдавское» поселение на Одесчине.

В этом году молдаване не смогли в привычной форме встретить праздник начала весны – Мэрцишор, зато воплотили давнюю мечту.

— Фестиваль «Мэрцишор» в нашей громаде уже 40-й по счету, — рассказывает председатель Ренийского молдавского национально-культурного общества «Извор» (родник) Валерий Бабэрэ.

– Этот весенний праздник всегда носил статус международного: к нам приезжали гости из Молдовы, Румынии, Болгарии, на сцену выходило до четырехсот человек! Но в этом году мы не смогли «фестивалить».

Центр молдавской культуры в Рени

Зато нам удалось воплотить давнюю мечту: в Ренийской громаде открыт областной центр молдавской культуры. Мы его «прописали» в самом большом молдавском селе нашей громады – Новосельском.

Хочу сказать спасибо всем, кто нам помогал. А также депутату Одесского областного совета Алене Плачковой и народному депутату Украины Татьяне Плачковой. На сегодня мы взяли в аренду помещение в Доме культуры, формируем штат. И будем начинать работу.

Молдаване – одна из самых многочисленных этнических групп в Украине. Согласно последней переписи, в Одесской области проживают 123 тысячи молдаван.

На фото из архива: Валерий Бабэрэ (справа) и артист из села Фурмановка Килийской громады Николай Лупан на празднике «Мэрцишор»

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