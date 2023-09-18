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Краса молдавських жінок: у чому їхня головна особливість

Краса молдавських жінок: у чому їхня головна особливість

Хай пробачать мені чоловіки, але цей світ прикрашають жінки. А краса жінок — це і правильні риси обличчя, і точена фігурка, і яскраві особливості. До останніх належить етнічна складова.

Нещодавно ми розповідали про красу болгарських жінок, а тепер поговоримо про молдавські.

Так ось, красою жінок молдавської національності неможливо намилуватися. Це моя думка, але я далеко не самотня. Нещодавно молдавські дівчата потрапили до трійки світового рейтингу краси. І це — привід поміркувати над особливостями їхньої привабливості.

Чорноволі чарівниці підкреслюють свою виразність одягом з переважно білим кольором, щедро використовуючи вишивку та орнаменти, найчастіше на грудях та рукавах.

Катрінце – головний елемент молдавського жіночого одягу. Це спідниця, яка обертається навколо тіла і оперізує його подібно до української плахти. Така спідниця особливо наголошує на стрункості фігури.

Спідничний ансамбль завжди доповнюється поясом, щоб зробити акцент на тонкій талії.

Голову в теплу пору року молдаванки прикрашають капелюхами, а взимку носять кушму – красиво скроєну шапку. Кушма є національним символом молдаван.

Є й інша особливість краси по-молдавськи. Вона менш конкретна, але значуща. Про неї мені якось сказав мій знайомий, молдаванин за національністю.

— Ми цінуємо молдавських жінок не лише за яскраву зовнішність, а й за їхній твердий характер. Вони дуже емоційні і навіть експресивні, але при цьому з ними легко ладнати і вони чудові господині, — поділився він.

А я подумала, що твердість характеру сьогодні справді життєво потрібна якість для всіх українських жінок будь-якої національності.

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Анна Терзивец
Анна Терзивец ПРОФІЛЬ

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