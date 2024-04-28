«Читай! Пиши! Побеждай!»: в Одесской библиотеке стартовал конкурс читательских рецензий

Рецензии пишут читатели

Впервые конкурс читательских рецензий в ОННБ был проведен в 2011 году. Длился он в течение месяца подготовки к выставке-форуму «Украинская книга на Одесщине». Победителей награждали на церемонии ее открытия. И поначалу желающих участвовать в конкурсе было не много – человек 10-30.

Сегодня число конкурсантов – больше сотни.

– Мы поняли, что можно охватить более широкую аудиторию читателей, если продлить время конкурса – хотя бы на полгода, – рассказывает генеральный директор ОННБ Ирина Бирюкова. – И вот уже три года конкурс стартует 27 апреля. В этот день мы отмечаем открытие читального зала тогда еще Одесской городской публичной библиотеки в 1830 году. А итоги подводим 30 сентября – когда празднуем Всеукраинский день библиотек.

Такая продолжительность конкурса дает прекрасные результаты. Ведь летом и у школьников, и у взрослых есть больше времени для чтения и для того, чтобы поделиться своими впечатлениями.

Вопреки ковиду и войне

Не прекращался «Книголюб» ни вовремя ковида, ни с началом полномасштабной войны.

– В апреле 2022 года конкурс состоялся. Нам, безусловно, было сложно его организовать. Ведь с момента полномасштабного вторжения прошло совсем немного времени. Все мы были немного растеряны, – признается Ирина Бирюкова. – Как работать в этих условиях? Как обеспечить безопасность посетителей? В это же время – вопрос от вдохновителя «Книголюба», участника Ротари-клуба члена-корреспондента Транспортной академии Украины Виктора Денисова: «Делаем конкурс?» И мы его открыли – в филиале библиотеки, читальном зале на Филатова, 1.

Расположен филиал рядом с физико-химическим институтом имени Богатского, где есть настоящее бомбоубежище. Так что, в случае воздушной тревоги посетители и сотрудники могли перейти туда. Ведь безопасность людей – главное условие работы библиотеки во время войны. А читателей в филиале на Филатова становилось все больше.

– Этот конкурс во время вторжения объединил людей с помощью книг и творчества, – говорит Виктор Денисов. – И доказал несгибаемость нашего города.

И онлайн, и в читальном зале

Пока читальный зал на Филатова принимал посетителей, продолжалось оборудование укрытия в главном здании библиотеки на Пастера, 13. Вместе с тем, библиотека активно работала онлайн.

– Когда появилась возможность принимать посетителей, обеспечивая их безопасность в центральном здании, мы вернулись из виртуального пространства в реальное. Но и работа онлайн, в определенном смысле, тоже была открытием, – признается директор ОННБ. – У нас очень выросла посещаемость сайта. И сейчас более двух третей посещений – онлайн. То есть, люди просматривают информацию на сайте, обращаются к электронному каталогу доступных копий редких и ценных изданий, знакомятся с периодическими изданиями, которые библиотека оцифровывает и представляет в открытый доступ. Жизнь продолжается!

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О книгах, представленных на конкурс, и его условиях

Вот уже второй год «Книголюб» стартует в прекрасном старинном здании ОННБ. В этот день здесь собираются читатели, библиотекари, партнеры проекта.

Начинается открытие конкурса с благодарности нашим защитникам. Минутой молчания собравшиеся чтут память погибших. Среди них – писатели, которых забрала война. Всех их на церемонии открытия вспомнили поименно. И, возможно, на книги украинских писателей, убитых рашистскими агрессорами, читатели решат написать рецензии.

Всего для конкурса читательских отзывов библиографы ОННБ представят более 100 книг, вышедших в издательствах Украины на протяжении 2023-2024 годов. Каждая из них заслуживает внимания актуальностью темы, художественным оформлением, оригинальностью дизайна и полиграфического исполнения. Все эти книги – победители престижных литературных конкурсов, лауреаты государственных и международных премий.

Список изданий представлен на сайте библиотеки. Вместе с тем, участник может подать рецензию на отечественную книжную новинку по собственному выбору.

Участие в конкурсе могут принять все желающие в возрасте старше 14 лет. Отзыв пишется в произвольной форме на украинском языке с ограничением по объему до 400 слов. Рецензии отправляют по электронной почте [email protected] либо в отдел обслуживания пользователей по адресу: ул. Пастера, 13 с пометкой «Конкурс читательских отзывов». Принимаются отзывы до 20 сентября.

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О пользе рецензий и «маленькой гривне»

По словам организаторов конкурса, участие в нем принимают читатели самые разные: студенты, военные, пенсионеры, технари и гуманитарии. Все рецензии публикуются на сайте библиотеки.

– Отзыв может побудить прочесть эту книгу другого читателя, – говорит Ирина Бирюкова. – Он получит удовольствие от прочитанного, новые знания и немножко больше сил противостоять вызовам сегодняшнего дня.

Так конкурс объединяет людей, для которых чтение становится жизненной стратегией успеха, возможностью получения качественного образования, развития критического мышления, самореализации личности.

Все участники конкурса получат подарки от библиотеки и партнеров проекта – ПАО АК «Пiвдений» и ПАО «Енни Фудз». А победители – авторы самых интересных оригинальных рецензий – денежные премии.

– Добрым словом и «маленькой гривной» можно добиться большего, чем только добрым словом, – улыбается Ирина Бирюкова. – Но размера этих наград мы не знаем – это решают ротарийцы.

Не секрет, что современный мир становится все более виртуально медийным. Но все же интернет не может заменить общения с книгой. Библиотеки накапливают и хранят их, чтобы передать эти книжные сокровища людям. И именно книги в наше нелегкое время дают нам силы, надежду и возможность не растерять, не утратить себя.

А потому – читайте, делитесь отзывами и побеждайте!

Фото предоставлены ОННБ