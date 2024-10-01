Конкурс «Книголюб» підбив підсумки: читаємо, оцінюємо, рекомендуємо

Цього року урочисте нагородження його учасників і переможців до того ж завершило ювілейні урочистості, присвячені 195-річчю найстарішої книгозбірні України. Вже котрий рік поспіль конкурс об’єднує людей, для яких читання залишається однією з необхідних умов розвитку особистості. І, незважаючи на війну, обстріли та блекаути, інтерес до книг і читання не згасає, навпаки – зростає. А нагородження учасників «Книголюба» розпочинається з хвилини мовчання – знаку вдячності нашим вонам-захисникам.

Книги, відзначені нагородами

Конкурс «Книголюб» було започатковано 2011 року під час проведення 12 виставки-форуму «Українська книга на Одещині». Це – спільний проєкт ОННБ та громадської організації «Ротарі Клуб «Одеса-Рішельє». Ініціатором і натхненником «Книголюба» став член-кореспондент Транспортної академії України Віктор Денисов.

– Спочатку конкурс був місцевим, невеликого рівня. До 2020 року могли писати відгуки на книги і наші бібліотекарі. Але потім їхню кількість, згідно з «Положенням про конкурс», було скорочено. Ми почали залучати до читання молодь – переважно, студентів, – розповідає координаторка «Книголюба» Валентина Клейнбурд.

– Зазвичай ми робимо виставку книжок, які беруть участь у конкурсі. Але зараз їх настільки багато, що на два-три стелажі вони не поміщаються. Тому основна інформація про конкурс розміщена на офіційному сайті нашої бібліотеки в розділі «Конкурс читацьких відгуків «Книголюб». Там у нас представлений величезний список – близько 10 сторінок рекомендованих книг. Вийшли вони в наших вітчизняних видавництвах. Це твори, які були відзначені або номіновані на різні державні премії: Шевченківську премію, премію імені Лесі Українки, Міжнародну літературну премію імені Григорія Сковороди «Сад божественних пісень»… А також – книжки, автори яких удостоєні літературних відзнак. Наприклад, Ліна Костенко торік отримала французький національний орден – Орден Почесного легіону. Тож ми закликали писати відгуки на її прекрасні поетичні твори.

Оцінки за десятибальною системою

Стартує конкурс навесні. Нині географія «Книголюба» розширилася. У ньому беруть участь читачі з різних міст України: Києва, Львова, Дніпра… Надсилають відгуки на книжки й українські переселенці з-за кордону – Німеччини та Польщі.

Наприкінці вересня, у Всеукраїнський день бібліотек компетентне журі визначає, які читацькі відгуки – найцікавіші та найоригінальніші.

Цьогоріч вимогливими суддями було відібрано 69 відгуків. Їхніх авторів нагородили почесними дипломами, подарунками та грошовими преміями. Усі без винятку учасники «Книголюба» отримали подяки.

– Цього року я просто була вражена такою кількістю та різноманітністю вподобань наших читачів, – каже член журі культурологиня Тетяна Ананченко, яка веде в ОННБ мовно-літературну вітальню «Дивослово». – І ще мене дуже вразило те, що люди писали кілька відгуків. До того ж, висловлювали не просто свої емоції, своє бачення того, про що пише автор, а й рекомендували, чи варто читати цю книжку, чи ні.

Львів’янка Оксана Харламова надіслала 21 відгук на твори українських та зарубіжних письменників. Притому найсвіжіші – 2024 року видання. Окрім оригінальних відгуків, Оксана до того ж ставить книжкам оцінки за 10-бальною системою. Якщо твір не виправдав її очікувань, вона може, приміром, книзі чотири бали поставити.

Саме Оксана Харламова і стала переможницею «Книголюба».

Стаття на тему: Читаємо разом із дітьми: де шукати кращі українські книжки

Екзюпері, Байрон, Стівен Кінг…

У номінації «Не книгою єдиною», заснованій за кількість відгуків на літературні твори, подяку конкурсу отримала психолог Олена Онищенко. Вона написала відгуки на книжки Віктора Франкла «Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі», Річарда Баха «Чайка на ім’я Джонатан Лівінгстон». Патріка Зюскінда «Парфумер», Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц». Олена переконана, що книги завжди мають бути джерелом знань і стимулом розвитку особистості. І прочитані твори допомагають їй глибше осягати обрану професію.

У номінації «За популяризацію найкращих творів зарубіжних авторів» читачі віддали першість книжці першої жінки-Нобелівської лауреатки з літератури Сельми Лагенреф «Морбакка» та поемі класика англійської літератури Джорджа Байрона «Шильонський в’язень».

Ще одна номінація «Книголюба» – «Вік – не перешкода». Вона заснована для підлітків від 14 років. За словами Валентини Клейнбурд, конкурс «помолодшав». Молодь, здебільшого, читає сучасну зарубіжну літературу в перекладі українською мовою. Дуже популярний Стівен Кінг. Цього року відгуків на книжки цього письменника було дуже багато. А подяки «Книголюба» отримали 15-річні учениці Одеського ліцею №69 Єлизавета Клейнбурд та Аліна Мазур. Свій літературний відгук Аліна написала англійською мовою.

Книги, продиктовані війною

У дорослих читачів уподобання дещо інші. Як завжди. актуальна геніальна поезія Ліни Костенко. Багато відгуків на її історичний роман у віршах «Маруся Чурай». А найбільш затребуваними цьогоріч стали роман «Драбина» Євгенії Кузнєцової, що розповідає про події, які відбулися після початку повномасштабного вторгнення, про українців, які виїхали з нашої країни за кордон, і документальна книжка «Світлий шлях»: історія одного концтабору» Станіслава Асєєва. Написана вона на основі власних переживань журналіста, який 2015 році перебував у російському полоні. З початком повномасштабної війни Станіслав Асєєв знову пішов на фронт. Захищає нашу країну в лавах ЗСУ й чудовий письменник Сергій Жадан, книжки якого завжди користуються попитом у читачів.

– Розвиток людини не можливо поставити на паузу, – переконана генеральний директор ОННБ Ірина Бірюкова. – Навіть незважаючи на важкі випробування та втрати, з якими сьогодні стикаємося щодня, ми шукаємо привід посміхнутися одне одному. І саме читання дає нам силу мріяти, планувати, говорити про віддалені стратегічні плани… Тож, сподіваюся, що з кожним роком у нашому конкурсі «Книголюб» братимуть участь дедалі більше людей. Можливо, з’явиться секція дитячої літератури. А відгуки, написані на найкращі українські та зарубіжні книжки, надихатимуть нових читачів.