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Конкурс «Книголюб» підбив підсумки: читаємо, оцінюємо, рекомендуємо

Конкурс «Книголюб» підбив підсумки: читаємо, оцінюємо, рекомендуємо

Всеукраїнський день бібліотек Одеська національна наукова бібліотека (ОННБ) вже традиційно відзначає підбиттям підсумків конкурсу читацьких відгуків «Книголюб».

Цього року урочисте нагородження його учасників і переможців до того ж завершило ювілейні урочистості, присвячені 195-річчю найстарішої книгозбірні України. Вже котрий рік поспіль конкурс об’єднує людей, для яких читання залишається однією з необхідних умов розвитку особистості. І, незважаючи на війну, обстріли та блекаути, інтерес до книг і читання не згасає, навпаки – зростає. А нагородження учасників «Книголюба» розпочинається з хвилини мовчання – знаку вдячності нашим вонам-захисникам.

Книги, відзначені нагородами

Конкурс «Книголюб» було започатковано 2011 року під час проведення 12 виставки-форуму «Українська книга на Одещині». Це – спільний проєкт ОННБ та громадської організації «Ротарі Клуб «Одеса-Рішельє». Ініціатором і натхненником «Книголюба» став член-кореспондент Транспортної академії України Віктор Денисов.

– Спочатку конкурс був місцевим, невеликого рівня. До 2020 року могли писати відгуки на книги і наші бібліотекарі. Але потім їхню кількість, згідно з «Положенням про конкурс», було скорочено. Ми почали залучати до читання молодь – переважно, студентів, – розповідає координаторка «Книголюба» Валентина Клейнбурд.

координаторка «Книголюба» Валентина Клейнбурд

Валентина Клейнбурд

Зазвичай ми робимо виставку книжок, які беруть участь у конкурсі. Але зараз їх настільки багато, що на два-три стелажі вони не поміщаються. Тому основна інформація про конкурс розміщена на офіційному сайті нашої бібліотеки в розділі «Конкурс читацьких відгуків «Книголюб». Там у нас представлений величезний список – близько 10 сторінок рекомендованих книг. Вийшли вони в наших вітчизняних видавництвах. Це твори, які були відзначені або номіновані на різні державні премії: Шевченківську премію, премію імені Лесі Українки, Міжнародну літературну премію імені Григорія Сковороди «Сад божественних пісень»… А також – книжки, автори яких удостоєні літературних відзнак. Наприклад, Ліна Костенко торік отримала французький національний орден – Орден Почесного легіону. Тож ми закликали писати відгуки на її прекрасні поетичні твори.

Книги в ОННБ

Оцінки за десятибальною системою

Стартує конкурс навесні. Нині географія «Книголюба» розширилася. У ньому беруть участь читачі з різних міст України: Києва, Львова, Дніпра… Надсилають відгуки на книжки й українські переселенці з-за кордону – Німеччини та Польщі.

Наприкінці вересня, у Всеукраїнський день бібліотек компетентне журі визначає, які читацькі відгуки – найцікавіші та найоригінальніші.

Цьогоріч вимогливими суддями було відібрано 69 відгуків. Їхніх авторів нагородили почесними дипломами, подарунками та грошовими преміями. Усі без винятку учасники «Книголюба» отримали подяки.

культурологиня Тетяна Ананченко

Тетяна Ананченко

Цього року я просто була вражена такою кількістю та різноманітністю вподобань наших читачів, – каже член журі культурологиня Тетяна Ананченко, яка веде в ОННБ мовно-літературну вітальню «Дивослово». – І ще мене дуже вразило те, що люди писали кілька відгуків. До того ж, висловлювали не просто свої емоції, своє бачення того, про що пише автор, а й рекомендували, чи варто читати цю книжку, чи ні.

Львів’янка Оксана Харламова надіслала 21 відгук на твори українських та зарубіжних письменників. Притому найсвіжіші – 2024 року видання. Окрім оригінальних відгуків, Оксана до того ж ставить книжкам оцінки за 10-бальною системою. Якщо твір не виправдав її очікувань, вона може, приміром, книзі чотири бали поставити.

Саме Оксана Харламова і стала переможницею «Книголюба».

Стаття на тему: Читаємо разом із дітьми: де шукати кращі українські книжки

Екзюпері, Байрон, Стівен Кінг…

У номінації «Не книгою єдиною», заснованій за кількість відгуків на літературні твори, подяку конкурсу отримала психолог Олена Онищенко. Вона написала відгуки на книжки Віктора Франкла «Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі», Річарда Баха «Чайка на ім’я Джонатан Лівінгстон». Патріка Зюскінда «Парфумер», Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц». Олена переконана, що книги завжди мають бути джерелом знань і стимулом розвитку особистості. І прочитані твори допомагають їй глибше осягати обрану професію.

психолог Олена Онищенко

Олена Онищенко

У номінації «За популяризацію найкращих творів зарубіжних авторів» читачі віддали першість книжці першої жінки-Нобелівської лауреатки з літератури Сельми Лагенреф «Морбакка» та поемі класика англійської літератури Джорджа Байрона «Шильонський в’язень».

Ще одна номінація «Книголюба» – «Вік – не перешкода». Вона заснована для підлітків від 14 років. За словами Валентини Клейнбурд, конкурс «помолодшав». Молодь, здебільшого, читає сучасну зарубіжну літературу в перекладі українською мовою. Дуже популярний Стівен Кінг. Цього року відгуків на книжки цього письменника було дуже багато. А подяки «Книголюба» отримали 15-річні учениці Одеського ліцею №69 Єлизавета Клейнбурд та Аліна Мазур. Свій літературний відгук Аліна написала англійською мовою.

Юные читатели-победители конкурса Книголюб

Єлизавета Клейнбурд та Аліна Мазур

Книги, продиктовані війною

У дорослих читачів уподобання дещо інші. Як завжди. актуальна геніальна поезія Ліни Костенко. Багато відгуків на її історичний роман у віршах «Маруся Чурай». А найбільш затребуваними цьогоріч стали роман «Драбина» Євгенії Кузнєцової, що розповідає про події, які відбулися після початку повномасштабного вторгнення, про українців, які виїхали з нашої країни за кордон, і документальна книжка «Світлий шлях»: історія одного концтабору» Станіслава Асєєва. Написана вона на основі власних переживань журналіста, який 2015 році перебував у російському полоні. З початком повномасштабної війни Станіслав Асєєв знову пішов на фронт. Захищає нашу країну в лавах ЗСУ й чудовий письменник Сергій Жадан, книжки якого завжди користуються попитом у читачів.

генеральний директор ОННБ Ірина Бірюкова

Ірина Бірюкова

– Розвиток людини не можливо поставити на паузу, – переконана генеральний директор ОННБ Ірина Бірюкова. – Навіть незважаючи на важкі випробування та втрати, з якими сьогодні стикаємося щодня, ми шукаємо привід посміхнутися одне одному. І саме читання дає нам силу мріяти, планувати, говорити про віддалені стратегічні плани… Тож, сподіваюся, що з кожним роком у нашому конкурсі «Книголюб» братимуть участь дедалі більше людей. Можливо, з’явиться секція дитячої літератури. А відгуки, написані на найкращі українські та зарубіжні книжки, надихатимуть нових читачів.

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Вероника Поліщук ПРОФІЛЬ
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